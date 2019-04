Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul European a oferit Marii Britanii o amanare a Brexitului pana in data de 12.04.2019. In acest context, daca iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana se va realiza fara acord, Registrul Auto Roman reaminteste ca va opera o serie de modificari in procedurile specifice vehiculelor cu volan…

- Liderii tarilor din Uniunea Europeana (UE), printre care și Klaus Iohannis, vor trebui probabil sa se reuneasca in aprilie pentru un summit special asupra Brexitului, a anuntat miercuri presedintele Consiliului European, Donald Tusk, informeaza dpa, potrivit agerpres.ro.Citește și: Lovitura…

- Deputații britanici au votat luni un amendament care le permite sa influenteze procesul Brexit-ului, un nou afront adus guvernului condus de Theresa May, dupa ce prim-ministrul a repetat ca se opune acestei posibilitati. Acest amendament, pentru care 329 de parlamentari au fost pentru si 302 impotriva,…

- Peste un milion de persoane au semnat o petitie pe website-ul parlamentului britanic in care solicita guvernului de la Londra sa revoce notificarea oficiala privind intentia de retragere a Regatului Unit din UE. ''Guvernul a susţinut constant că ieşirea din UE este voinţa poporului.…

- ​Directia Generala a Vamilor atentioneaza operatorii economici autorizati sa deruleze operatiuni cu produse accizabile in regim suspensiv de accize prin intermediul EMCS sau cu accize platite in statul membru de expeditie ca retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeana poate avea impact asupra operatiunilor…

- ”Eu cred ca daca va avea loc al doilea referendum, acesta va clasa afacerea”, a declarat pentru televiziunea Reuters Blair, un sustinator al ramanerii Regatului Unit in Uniunea Europeana, la forumul Economic Mondial (WEF) de la Davos.”Eu cred ca daca ne retragem din UE fara sa ne intoarcem…

- Premierul britanic, Theresa May, a declarat miercuri ca tentativele unor parlamentari de a se folosi de procedurile puterii legislative pentru amanarea momentului Brexit nu rezolva problema de fond a retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeana, transmite Reuters. "Ceea ce am vazut…

