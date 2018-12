"Principala problema o reprezinta contextul juridic si politic din Republica Populara Chineza unde societatile amintite mai sus opereaza in primul rand", a declarat in comunicatul sau Agentia nationala ceha pentru securitate a informatiei si securitate cibernetica.



"Legile chineze impun societatilor private avand sediul in China sa coopereze cu serviciile de informatii. In consecinta, introducerea lor in sistemele-cheie ale unei tari ar putea reprezenta o amenintare", potrivit agentiei.



Filiala ceha a Huawei a criticat raportul si a cerut agentiei sa prezinte fapte in loc…