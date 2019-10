Stiri pe aceeasi tema

- ”Agenta” rusa Maria Butina iese din inchisoare in SUA. Tanara urma sa fie expulzata imediat in Rusia. Ea a fost arestata in iulie 2018 si a fost condamnata in aprilie la 18 luni de inchisoare.Aproape jumatate din aceasta pedeapsa a fost recunoscuta ca fiind ispasita. Citeste si Un…

- Tanara urma sa fie expulzata imediat in Rusia. Ea a fost arestata in iulie 2018 si a fost condamnata in aprilie la 18 luni de inchisoare. Aproape jumatate din aceasta pedeapsa a fost recunoscuta ca ispasita. Potrivit justitiei americane, Butina a tesut legaturi cu National Rifle Association (NRA) care…

- Tanara rusoaica in varsta de 30 de ani a fost arestata in iulie 2018 si in aprilie anul acesta a primit o condamnare de 18 luni de inchisoare cu executare, dupa ce a fost acuzata de ''complot'' in vederea ''promovarii intereselor Rusiei', scrie Agerpres'. Maria Butina este primul cetatean…

- Administratia kurda ar putea lansa discutii cu Damascul si Moscova, cu scopul de a asigura securitatea regiunii in fata unei ofensive turce, in cazul in care fortele americane evacueaza in totalitate zona de frontiera, a avertizat marti un oficial kurd sirian de rang inalt, iar Guvernul sirian i-a indemnat…

- Vladimir Putin a glumit pe seama implicarii Rusiei in alegerile prezidențiale de anul viitor din Statele Unite și a spus ca sigur se vor implica, scriu agențiile ruse de presa. Intrebat de un jurnalist american daca Rusia se va implica in alegerile prezidențiale din Statele Unite din 2020, președintele…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, i-a invitat joi pe liderii G7 in Rusia, daca doresc ca Rusia sa fie reprimita in acest club al principalelor economii ale lumii si sa se revina astfel la formatul G8 existent inaintea excluderii Rusiei dupa anexarea Crimeei in anul 2014, transmite agentia EFE.''La…

- "Ajutam Polonia sa-și reduca dependența de gazul rusesc", a declarat secretarul american pentru energie, Rick Perry, la o conferința de presa la Varșovia, dupa intalnirea cu oficiali din Polonia și Ucraina. Oficialul guvernului polonez responsabil pentru infrastructura energetica, Piotr Naimski,…

- Statele Unite au dezmintit marti acuzatia Rusiei ca intentioneaza sa se retraga din tratatul de interzicere a testelor nucleare, transmite Reuters. Un reprezentant al Moscovei a declarat in cadrul unei conferinte pentru dezarmare de la Geneva ca Washingtonul are in vedere retragerea din…