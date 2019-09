Agent de poliție în vârstă de 28 de ani reținut ptr agresiune sexuală Agent de poliție in varsta de 28 de ani reținut ptr agresiune sexuala Foto: Arhiva Un agent de poliție în vârsta de 28 de ani a fost reținut pentru agresiune sexuala dupa o reclamație facuta pe 6 septembrie de o tânara, informeaza Poliția Capitalei. În urma investigațiilor din datele și probele administrate în cauza a rezultat presupunerea rezonabila ca autor al agresiunii este acest barbat, la data comiterii faptei încadrat ca agent de siguranța publica în cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București. … Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

