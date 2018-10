Stiri pe aceeasi tema

- Un agent chinez, arestat in Belgia, a fost extradat in Statele Unite si inculpat pentru ca ar fi incercat sa fure secrete industriale de la companii aeronautice americane, transmite AFP. Acest agent al ministerului chinez al Securitatii Statului, Yanjun Xu, alias Qu Hui sau Zhang Hui,…

- Statele Unite au impus, joi, sanctiuni care vizeaza doua firme, una din Rusia si una din China, acuzate de sustinerea programelor nuclear si balistic din Coreea de Nord, relateaza site-ul agentiei Reuters preluata de mediafax. Noile sanctiuni vizeaza firma rusa Volasys Silver Star si Yanbian…

- Kremlinul a spus luni ca SUA incearca 'grosolan' sa recruteze cetateni rusi care sa actioneze ca agenti ai sai, adaugand ca acest lucru arata ca Washingtonul se amesteca in afacerile interne ale Rusiei, relateaza Reuters. Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a fost solicitat,…

- Pe fondul relatiilor din ce in ce mai tensionate dintre Statele Unite si Rusia, marcate de presupusul amestec al Moscovei in alegerile prezidentiale din SUA din 2016, majoritatea americanilor cred ca este mai importanta imbunatatirea relatiilor intre cele doua tari decat impunerea de masuri dure…

- Presedintele sud-coreean Moon Jae-in a declarat miercuri ca viitorul summit intercoreean, la Phenian, va fi ocazia ”unei initiative indraznete” in vederea incheierii in mod oficial a Razboiului Coreei (1950-1953), relateaza AFP conform News.ro . Nordul si Sudul au decis luni sa organizeze, in septembrie,…

- Turcia isi exprima joi furia, in asteptarea unui contraatac dupa sanctiunile impuse cu o zi inainte de Statele Unite unui numar de doi ministri ai presedintelui Recep Tayyip Erdogan in legatura cu detentia unui pastro american, relateaza AFP.Ankara a dat asigurari, inca de miercuri seara,…

- O rusoaica a fost arestata in Statele Unite pentru spionaj in favoarea Moscovei. Anunțul a fost facut de Departamentul american al Justiției, care a menționat ca tanara a stabilit legaturi cu cetațeni ai SUA și s-a infiltrat in grupuri politice.

- Departamentul american al Justitiei a inculpat, vineri, 12 agenti ai serviciilor de informatii ruse suspectati de atacuri cibernetice comise in timpul scrutinului prezidential desfasurat in Statele Unite in 2016, informeaza site-ul agentiei Associated Press.