Stiri pe aceeasi tema

- 'Perspectivele inaintea summitului sunt mai degraba sumbre', scriu cei doi oficiali europeni, inaintea reuniunii care va incepe vineri in capitala Argentinei, Buenos Aires. 'Ordinea internationala intemeiata pe reguli se afla sub o presiune in crestere, iar tensiunile comerciale globale raman nesolutionate,…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, si cel al Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, au avertizat marti, intr-o scrisoare adresata participantilor la summitul G20 de saptamana aceasta, ca tensiunile comerciale si presiunile la care este supusa ordinea internationala bazata pe reguli creeaza…

- In timp ce liderii vor incerca sa construiasca un consens in privinta subiectelor-cheie, discutiile vor fi umbrite de tensiunile comerciale dintre Statele Unite si China. Agentia Reuters prezinta pe scurt principalele subiecte si evenimente de urmarit pe parcursul celor doua zile ale summitului: -…

- Statele Unite și China au, saptamana urmatoare, ceea ce ar fi o ultima șansa pentru incetarea focului intr-un razboi comercial din ce in ce mai periculos, dupa ce președinții celor doua state se vor intalni la Buenos Aires, informeaza Reuters preluata de mediafax. Fricțiunile dintrec ele doua…

- Statele Unite si China au, saptamana urmatoare, ceea ce ar fi o ultima sansa pentru incetarea focului intr-un razboi comercial din ce in ce mai periculos, dupa ce presedintii celor doua state se vor intalni la Buenos Aires, informeaza Reuters.

- Presedintele american Donald Trump a amenintat din nou ca va impune taxe suplimentare la importuri din China in valoare de 267 de miliarde de dolari, sugerand ca Beijingul nu este pregatit sa ajunga la o intelegere comerciala cu Washingtonul, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Tinerii dintr-o echipa thailandeza de fotbal care au fost salvati dintr-o pestera, impreuna cu antrenorul lor, au plecat joi spre capitala Argentinei, Buenos Aires, pentru a asista cateva zile la Jocurile Olimpice de Tineret 2018 (6-18 octombrie). Dupa 9 octombrie, jucatorii si antrenorul vor zbura…

- Guvernul de la Beijing are dificultati in a continua negocierile comerciale cu Statele Unite, deoarece Administratia Donald Trump a pus "cutitul la gatul Chinei", afirma Wang Shouwen, adjunctul ministrului chinez al Comertului, citat de site-ul agentiei Reuters.Citește și: Dragnea a demarat…