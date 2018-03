Stiri pe aceeasi tema

- Firmele care dau credite de consum spun ca cele mai populare produse din zona financiara, cardurile de cumparaturi si cele de credit, ar putea disparea. Senatul Romaniei a votat o lege care plafoneaza dobanzile pentru creditele de consum si pentru cele ipotecare. Pentru IFN, adoptarea legii si de catre…

- Comisia juridica din Camera Deputaților a votat marți sa respinga cererea de reexaminare transmisa de președintele Klaus Iohannis pentru proiectul de lege al deputatului PSD Florin Iordache, prin care inceteaza interdictiile aplicate de Agenția Naționala de Integritate parlamentarilor pana in 2013.

- Legea referendumului intra luni la votul final in Senat, a anuntat presedintele PSD, Liviu Dragnea, informeaza AGERPRES . “Am discutat despre modificarea Legii referendumului, astazi intra in votul final de la Senat, speram sa se adopte modificarile si sa ajunga la Camera Deputatilor, urmand ca aici,…

- Intre ei șase oameni care au murit in Cehia intr-o explozie produsa la o uzina petrochimica in orașul Kralupy nad Vltavou, Post-ul Doi dambovițeni au murit in explozia de la uzina chimica din Cehia apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, legile justitiei, intro ședința in care opoziția a criticat modul in care s-a lucrat in Post-ul PMP a votat impotriva pe Legile Justiției. Tomac: „Nimeni nu este mai presus de lege.” apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- In timp ce reprezentantii Coalitiei PSD-ALDE acuza opozitia ca doreste doar tergiversarea modificarii legilor justitiei, insusi presedintele PSD si al Camerei Deputatilor a lipsit de la votul decisiv.Camera Deputatilor a adoptat, marti, modificarile la cele trei legi ale Justitiei - 304/2004…

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, modificarile la cele trei legi ale Justitiei – 304/2004 privind organizarea judiciara, 303/2004 privind statutul magistratilor si 317/2004 privind functionarea si organizarea CSM, informeaza AGERPRES . Modificarile la Legea 304/2004 au fost adoptate cu 182 de voturi…

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, modificarile la cele trei legi ale Justitiei - 304/2004 privind organizarea judiciara, 303/2004 privind statutul magistratilor si 317/2004 privind functionarea si organizarea CSM. Modificarile la Legea 304/2004 au fost adoptate cu 182 de voturi „pentru”,…

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, pe articole legile justitiei, reexaminate in Parlament ca urmare a Deciziilor CCR, urmand ca acestea sa ajunga la vot final, graba cu care au fost adoptate fiind criticata de opozitie. Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor,…

- Deputatii grupului USR au declansat, marți, un protest spontan in sala de plen a Camerei Deputatilor. Au tricouri cu mesajul „fara penali” și protesteaza la tribuna fața de modificarile aduse la...

- Stimați colegi, Suntem, de cateva saptamani, luni, martorii unor evenimente care, parca, ne lovesc și ne fac inerți. Dezvaluiri aproape Post-ul Agenda Parlamentara: Carmen Holban (PSD) – DECLARATIE POLITICA “Intoarcerea la sens” apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- S-a nascut la 5 decembrie 1910 in Targoviște, in familia lui Gheorghe și al Dumitrei, urmand școala primara in Post-ul Absolvenți dambovițeni ai Școlii Militare de la Saint-Cyr (III) Comandor Mihail Ghe. Calinescu (1910 – ?) apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Chiar daca traverseaza o perioada mai grea, UNPR Dambovița s-a mobilizat de 8 martie și a oferit doamnelor din mai Post-ul Flori pentru doamne și de la UNPR-iști dambovițeni apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Deputații PNL Ioan Balan și Florin Roman saluta votul aproape unanim dat de Senatul Romaniei, in data de 7 martie 2018, asupra inițiativei legislative privind amplasarea radarelor Poliției rutiere pe autospeciale inscripționate cu insemnele și inscrisurile distinctive: ”Astazi, cu 92 de voturi pentru…

- Deputații PNL Ioan Balan și Florin Roman saluta votul aproape unanim dat de Senatul Romaniei, in data de 7 martie 2018, asupra inițiativei legislative privind amplasarea radarelor Poliției rutiere pe autospeciale inscripționate cu insemnele și inscrisurile distinctive. „Cu 92 de voturi pentru și un…

- ​Proiectul de lege depus anul trecut de deputatul PSD Catalin Radulescu, prin care presedintele Romaniei este eliminat din procedura de numire a procurorilor de rang inalt, fiind inlocuit de Senatul Romaniei, a primit aviz negativ la comisia de munca din Camera Deputatilor. Proiectul se afla in procedura…

- Coalitia Nationala pentru Modernizarea Romaniei (CNMR) condamna deciziile Senatului privind taierea padurilor virgine si arborarea drapelului national, potrivit unui comunicat de presa al organizatiei transmis joi. In data de 21 februarie 2018 Senatul Romaniei a adoptat un amendament la Legea nr. 51/2006…

- Directorul executiv al FMI pentru Republica Moldova, Anthony De Lannoy, neaga afirmațiile facute recent de liderul PAS, Maia Sandu, comunica Noi.md. Astfel, Sandu a declarat ca FMI ar fi inaintat Chișinaului o noua condiție legata de sporirea luptei cu corupția, in schimbul programului de finanțare,…

- Zi importanta pentru comuna Bezdead astazi! S-a semnat Protocolul de Infrațire cu Comuna Ciorescu, Municipiul Chișinau, Republica Moldova. Protocolul de Post-ul Administrația din Bezdead, protocol de Infrațire cu localitatea Ciorescu din Republica Moldova apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Medicii care sunt membri ai Academiei Romane si ai Academiei de Stiinte Medicale, profesorii universitari si doctorii in stiinte medicale isi pot continua activitatea medicala, la cerere, in spitalele publice, pana la varsta de 70 de ani, a decis, marți, Comisia de munca a Camerei Deputatilor, care…

- Proiectul de lege depus anul trecut de deputatul PSD Catalin Radulescu, prin care presedintele Romaniei este eliminat din procedura de numire a procurorilor de rang inalt, fiind inlocuit de Senatul Romaniei, a primit aviz favorabil la comisia pentru drepturile omului din Camera Deputatilor, a anuntat…

- Senatorul liberal Iancu Caracota a solicitat Director General al Agenției Naționale pentru Plați și Inspecție Sociala organizarea unei misiuni de Post-ul Agenda Parlamentara: Iancu Caracota (PNL) – cere clarificarea situației beneficiarilor de ajutor social ce sufera, in masa, de anxietate apare…

- ”In momentul acesta, aceasta lege a fost votata in Senatul Romaniei de catre Comisiile reunite juridica, buget-finanțe și economica. Luni intra in plenul Senatului, dupa care iși urmeaza parcursul legislativ la Camera Deputaților. Eu sper ca intr-o luna jumate aceasta lege sa ajunga la promulgare,…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a avut o intrevedere astazi, 21 februarie 2018, dl Iurie Leanca, viceprim-ministru pentru integrarea europeana al Republicii Moldova. Președintele Senatului l-a felicitat pe dl Iurie Leanca, pentru numirea sa recenta in funcția de viceprim-ministru pentru…

- Senatul a adoptat, miercuri, un proiect de lege semnat de PSD, ALDE și UDMR, care prevede dreptul de ocupare temporara si de trecere pentru utilitati publice asupra terenurilor din fond forestier, inclusiv zone cele strict protejate, pentru lucrari de reabilitare, modernizare, inlocuire si exploatare…

- Deputatul liberal de Gorj, Dan Vilceanu, a dat citire luni, in Parlament, motiunii simple impotriva ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu. Votul va fi dat in sedinta de miercuri. Camera Deputatilor a dezbatut, luni dupa-am...

- Ministrul Muncii, Olguta Vasilescu, a declarat, luni, la dezbaterea motiunii simple depusa de PNL, ca nu exista nicio statistica din care sa reiasa ca au scazut salariile a 2 milioane de romani, aratand ca aceasta cifra este una aberanta. ”Nu exista nicio statistica din care sa reiasa…

- Deputații dezbat prima moțiune simpla din noua sesiune parlamentara, in care Opoziția cere demiterea ministrului Muncii, Lia Olguța Vasilescu. Liberalii au depus, saptamana trecuta, in Parlament, motiunea simpla intitulata „Lia Olguta Vasilescu – ministrul minciunii si al injustitiei sociale”, in care…

- Motiunea simpla impotriva ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu, depusa de peste 60 de parlamentari liberali va fi dezbatuta luni in plenul Camerei Deputatilor. Motiunea intitulata “Lia Olguta Vasilescu – Ministrul Minciunii si al Injustitiei Sociale”, semnata de 62 de parlamentari PNL, va fi dezbatuta…

- Proiectul de lege prin care se acorda o superimunitate judecatorilor Curtii Constitutionale, in sensul in care acestia nu pot fi urmariti penal, retinuti, arestati preventiv si nici trimisi in judecata decat cu votul a doua treimi dintre ei, se afla pe ordinea de zi a plenului Senatului de luni, for…

- Mihai Ghimpu avertizeaza ca alegerile parlamentare din Republica Moldova nu vor fi corecte. "In ziua alegerilor poate vor fi libere si corecte, dar pana la vot nu vor fi. Ele deja au inceput sa nu fie libere si corecte", a declarat Mihai Ghimpu, care a precizat ca circumscriptiile electorale au fost…

- Documentul mentioneaza "practicile negative manifestate de propaganda rusa", dar si faptul ca presiunile Rusiei se manifesta si prin "hartuirea oficialilor politici si institutionali din Moldova, prin abuzuri comise de institutii de la Moscova". In declaratie mai sunt constatate si ingerintele…

- Proiectul de hotarare privind modificarea componentei Comisiei SIPA a fost adoptat cu 212 voturi pentru, 43 impotriva si 4 abtineri. Serban Nicolae a precizat pentru AGERPRES ca a fost inlocuit in Comisia SIPA la cererea sa. De asemenea, plenul Camerei Deputatilor si Senatului a aprobat miercuri…

- Plenul Camerei Deputatilor si Senatului a aprobat miercuri propunerea ca deputatul Oana Florea si senatorul Marin Nicolae sa fie alesi in calitate de membri ai Comisiei pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activitatii SRI. Deputatul Oana Florea a fost aleasa cu 273 de voturi…

- Senatul, in calitate de for decizional, a adoptat miercuri, cu 71 voturi „pentru”, 20 voturi „impotriva” si o abtinere proiectul legislativ al UDMR pentru infiintarea Liceului Teologic Romano-Catolic din Targu Mures, cu predare exclusiv in limba maghiara. Proiectul a fost aprobat de Camera Deputatilor…

- Camera Deputatilor si Senatul se reunesc miercuri, de la ora 12,00, intr-o sedinta comuna de plen, pe ordinea de zi aflandu-se, printre altele, infiintarea unei comisii de ancheta cu privire la votul din 21 iunie 2017 din Parlament in legatura cu motiunea de cenzura impotriva Guvernului Grindeanu. …

- S-a nascut la 11 noiembrie 1908, in comuna Viforata, Raionul Targoviște, Regiunea Prahova, in familia a doi agricultori, Ioan și Post-ul Absolvenți dambovițeni ai Școlii Militare de la Saint-Cyr (II) – Colonelul NICOLAE IOAN STOENESCU (1908 – ?) apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- COMUNICAT DE PRESA Prin adoptarea in data de 6 februarie 2018, in Camera Deputaților, a proiectului de Lege pentru Post-ul Agenda parlamentara: Claudia Gilia (PSD) – despre „Programul pentru Școli” aprobat de Camera Deputaților apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Deputatii au dat marti unda verde, cu 264 de voturi si o abtinere, proiectului de lege privind combaterea ambroziei - considerata ca fiind planta cea mai alergena din România. Proiectul, initiat de un grup de parlamentari PNL, a fost adoptat de Senat, anunta Agerpres.

- Daca veți circula pe șoselele din Romania fara sa platiți taxa de drum, e bine sa știți ca amendat pentru rovinieta s-ar putea prescrie in patrul luni. Asta prevede un proiect legislativ care ar putea primi, marți, votul decisiv in Camera Deputaților. In momentul de fața, prescrierea intervine in șase…

- Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Dambovita anunța persoanele interesate sa se califice sau recalifice, ca organizeaza in luna Post-ul Cursuri de calificare pentru dambovițeni in luna februarie. Vezi oferta! apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- In noaptea de 29/30 ianuarie, in jurul orei 3.00, politistii Sectiei 7 Politie Rurala Sebes au fost sesizati de catre Post-ul Doi dambovițeni, prinși la furat de motorina din TIR-uri, pe autostrada Sebes-Sibiu apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Senatul si Camera Deputatilor s-au reunit luni dupa-amiaza pentru votul privind Cabinetul Dancila. La sedinta si-au inregistrat prezenta 352 de parlamentari, transmite News.ro . UPDATE 15.50: Premierul desemnat, Viorica Dancila, a spus, in plenul reunit al Parlamentului, ca reprezinta, alaturi de Cabinetul…

- Dupa mai multe ore de audieri a miniștrilor desemați, Camera Deputaților și Senatul Romaniei s-a intrunit in ședința comuna. Premierul desemnat, Viorica Dancila, prezinta programul de guvernare.

- O delegatie a Comisiei de la Venetia si a Oficiului Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa pentru institutii democratice si drepturile omului OSCE/ODIHR a sosit luni la Chisinau pentru a discuta despre modificarile la legislatia electorala vizand votul mixt in Republica Moldova si…

- Trupa dambovițeana Zavera s-a calificat in finala concursului Eurovision Romania. Solistul și managerul trupei, Flavi Ionescu, este din Pucioasa. Acesta Post-ul O trupa din Pucioasa, in semifinala Eurovision Romania! Are nevoie de votul publicului pentru a intra in finala apare prima data in Gazeta…

- Cineaștii Sergiu Prodan și Alexandru Vasilache, care au facut parte din comisia de selectare a directorului Centrului Național al Cinematografiei din Republica Moldova, concurs organizat de Ministerul Culturii in 2016, iși retrag votul oferit lui Valeriu Jereghi. Aceștia iși motiveaza gestul simbolic…

- In timp ce pomicultorii se tem ca temperaturile ridicate din luna ianuarie pot afecta productia de mere din acest an, Post-ul Daca nu vine un ingheț in primavara, pomicultorii dambovițeni vor avea producții foarte bune apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- S-a nascut la 3 decembrie 1905, in comuna Potlogi, județul Dambovița, ca fiu al lui Constantin și al Mariei. A Post-ul Absolvenți dambovițeni ai Școlii Militare de la Saint Cyr (I): Colonelul Petre C. Cristescu (1905-1991) apare prima data in Gazeta Dambovitei .