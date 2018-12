Stiri pe aceeasi tema

- „In justiție PSD cred ca a adus lucrurile acolo unde a dorit, la o situație de blocaj, pentru ca astazi am vazut cum au evoluat lucrurile referitor la situația Inaltei Curți și pe a Procurorului General. Este evident ca e cineva in umbra care potrivește lucrurile. Acesta este un semnal ca se fac…

- „Ii solicitam presedintelui Romaniei sa utilizeze la maxim atributiile legale pe care le are si sa participe pe parcursul lunii decembrie la fiecare sedinta de Guvern. Intr-adevar, Constitutia prevede foarte clar in ce conditii presedintele poate conduce sedintele de Guvern dar una dintre ele se refera…

- E oficial: de la Cotroceni s-a anuntat, in cursul zilei in curs, ca primul om in stat va fi prezent, miercuri, la Parlament la evenimentul destinat marcarii unui veac de la Marea Unire. Dupa ce si-a schimbat agenda vizitei in Franta, astfel incat sa fie in tara pe 28 noiembrie, cand se aflase ca la…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, miercuri, la Parlament, dupa ședința CExN al partidului, ca social-democrații așteapta demisiile de onoare ale ministrului Dezvoltarii, Paul Stanescu, și ministrului Transporturilor, Lucian Șova.„Comitetul Executiv National asteapta de la cei doi…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri, la Parlament, ca l-a invitat pe ministrul Justiției sa participe la ședința CExN ca sa ii „lumineze” pe social-democrați in privința remanierii guvernamentale.„L-am rugat sa vina ca sa ne lumineze, sa ne spuna care e calea de urmat in aceasta…

- Secretarul general interimar al PSD Codrin Stefanescu a anuntat ca miercuri va avea loc o sedinta a Comitetului Executiv National al PSD, urmata de declaratii in care "sa spunem public cum ne-am adaptat hachitelor lui Klaus Iohannis". Conducerea largita a PSD se va reuni, miercuri, la Parlament, de…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat marți, la Parlament, legat de preluarea de catre Romania de la 1 ianuarie 2019 a președinției Consiliului UE, ca pe agenda "nu exista nimic care sa țina de interesul nostru", cum ar fi aderarea la spațiul Schengen, sau ridicarea MCV.

- Potrivit unui comunicat al Executivului, printre proiectele de acte normative care ar putea fi incluse pe agenda sedintei se numara un proiect de lege privind stabilirea unor masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2015/751 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2015…