- ​​O petiție online a fost lansata de Viorica Dancila care le cere românilor sa semneze pentru pactul anti-austerite. În primele patru zile aceasta a fost semnata de 3.300 de persoane. Șefa Guvernului susține ca niciunul dintre partidele de opoziție nu a semnat pactul propus în…

- Guvernul nu va ceda in fata blocajului guvernamental creat de Klaus Iohannis Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, ca prin refuzul de a numi ministri, presedintele Klaus Iohannis se pozitioneaza impotriva romanilor, prin continuarea abuzului de putere. Seful Executivului a adaugat ca va continua…

- "Daca nu trece remanierea, ramane Guvernul in forma veche. Deci acest lucru nu presupune schimbarea Guvernului. Majoritatea din Parlament nu mai este reprezentata atunci cand trece o motiune de cenzura, pentru ca s-ar putea ca dintre ministrii pe care eu ii propun, unii sa nu fie de acord cu aceste…

- "Astazi, la aproape doua saptamani de la incheierea formala a mandatului nostru, putem spune cu mandrie ca avem toate motivele sa sarbatorim. Am obtinut ce ne-am propus, am dovedit eficienta, performanta, echilibru si am oferit una dintre cele mai apreciate presedintii la nivel european. Am demonstrat…

- „Am demonstrat ca Romania a abordat acest mandat, inainte de orice, ca pe o misiune in slujba cetațenilor europeni. Am construit toate acțiunile noastre in jurul conceptului de coeziune. Am lucrat in acest spirit și am reușit sa obținem rezultate importante, calitativ și cantitativ, pentru cetațenii…

- Fostul președinte al ALDE Gorj și fost secretar de stat in Ministerul Energiei, Dian Popescu, face un apel catre premierul Viorica Dancila sa opreasca ”jaful ALDE din sistemul energetic”. El arata ca s-au facut numiri ale unor oameni fara niciun fel de experiența și aceștia duc sistemul in cap, iar…

- Presedintele interimar al PSD, Viorica Dancila a declarat, sambata, in discursul de candidat pentru sefia partidului, ca a inceput de la lipit afise, si a ajuns premier. "Am inceput de la lipit afise, am fost consilier local, judetean, membru al Parlamentului European si, prin voia dvs, prim-ministru…