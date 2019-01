Agaţamente dipotăţeşti, la tuns la Gara mare, cu frizeriţa. Râzi de spargi cuşma de bătătură Ei bine, ieri s-a facut exact saptamana de cand nea dipotatul s-a dus la un tuns social la o frizerie ieftina din zona garii mari, una de 8 lei frizura, 5 lei barba. Si, in timp ce tanara frizerita il tundea, dipotatul i s-a tot plans neintrebat ca, "tu-i mama masii, iar s-a luat presa de el, apoi s-a luat si de viata frizeritei, o copchila, careia in final, printre alte baliverne de pustan cu paru-ntre ochi, i-a propus si sa iasa cu el la o cafelu (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

