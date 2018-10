AGAPE - prima Conferință Internațională de Coaching la Iași Ce este coachingul profesionist? Coachingul incepe sa devina o forma fireasca de leadership, fie ca este vorba despre leadership personal sau leadership de echipa/organizational. Antreprenorii si managerii sunt provocati de contextul economic si social actual sa-si dezvolte stilul de coaching in conducerea echipelor si organizatiilor, un stil bazat pe incredere, delegare, invatare continua, pe responsabilizarea si cresterea oamenilor. Coachingul este o profesie recu (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Hotelul Ildis aflat aproape de Moara de Foc a fost scos la vanzare pe un site de anunturi (OLX). Redam anuntul: "Hotelul Ildis are un design interior de lux, in care se gasesc tendintele moderne si inovative de design si confort. Hotelul Ildis atinge maximul de confort in raportul calitate - pret, fiind…

- S-a inchinat Zeului Bacchus, asa ca nu mai are cum sa ajunga prea curand la manastirea de pe Muntele Athos, acolo unde slujea! Este, pe scurt, povestea unui calugar iesean, condamnat dupa ce s-a urcat beat la volan. Calugarul in varsta de 44 de ani din Costuleni, judetul Iași, a fost prins de polițiști…

- Conca D’Oro este un imperial stout bogat in arome, invechit in butoaie de Chianti Classico din prestigioasa regiune Toscana. Conca D’Oro este numele regiunii viticole din Panzano unde se poate gasi vinaria. Acest Imperial Stout produs in ediție limitata are un corp complet și puțin picant, cu note…

- Toata lumea este de acord ca șoferița (38 de ani) este principalul vinovat al nefericitului accident, in urma caruia barbatul a fost transportat la Iași, in stare grava. Nimeni nu i-a gasit circumstanțe atenuante pentru faptul ca, pana ca autoturismul pe care il conducea sa izbeasca in plin caruciorul,…

- Compania turceasca Dogu Pres, cu activitate in domeniul proiectarii si producerii de componente auto, investeste 10 milioane euro la Iasi, intr-un proiect de tip greenfield, care prevede intr-o prima faza construirea unei hale de productie de 10.000 de metri patrati, pe o suprafata totala de cinci hectare.…

- Baiatul de 15 ani care s-a lovit puternic la cap intr-o piscina din orasul Soroca a fost adus de urgenta cu un elicopter SMURD la Chisinau. Pacientul se afla in stare grava, iar pe parcursul zborului a fost monitorizat de o echipa de medici si paramedici din Iasi.

- Cele doua institutii iesene au reusit sa obtina finantare pe baza a doua proiecte depuse, „Citizenship, Human Rights, Inclusion and Leadership for Democratic Schools", depus de ISJ Iasi si finantat cu 24.070 euro pentru formarea a noua experti in Norvegia si Islanda, si „QualForm - CALitate in educatie…

- In urma competitiei, ISJ Iasi va demara proiectul "Citizenship, Human Right, Inclusion and Leadership for Democratic Schools", constand in formare pentru noua experti in Norvegia si Islanda, valoarea fiind de 24.070 de euro. De asemenea CJRAE va derula proiectul "QualForm - Calitate in educatie pentru…