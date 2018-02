Stiri pe aceeasi tema

- O veche legenda, zice-se de sorginte dacica, vorbește despre cum a aparut ceapa. Cica ar fi fost o data o fata frumoasa, fiica unui mare luptator dac. Și fata iubea un flacau, baiatul o iubea și el și se...

- Suna telefonul la redacție. De la celalat capat al firului se aude o voce de femeie. ”Dumneavoastra știți cate fetițe de 15-16 ani raman insarcinate și avorteaza? Merg la farmacii și iau pastile pentru intreruperea sarcinii. Cum se poate așa ceva”, ne-a spus dansa dintr-o rasuflare. ”Sa știți ca e un…

- Un copil in varsta de 1 an și 10 luni a avut parte de o moarte cumplita, din cauza arsurilor suferite pe mai mult de jumatate de corp, dupa ce ar fi cazut accidental intr-o oala cu ciorba fierbinte. Tragedia s-a petrecut la Patrauți, intr-o familie de etnie roma. Conform primelor informații, ...

- Barcute cu legume, la cuptor Mod de preparare Barcute cu legume, la cuptorDovleceii spalati se sterg apoi li se indeparteaza capetele,se taie pe lung in jumatati egale..Cu o lingurita se curata de miez fara a ajunge la capete,asemenea unor barcuteSe pune intr-o craticioara apa cu sare sa fiarba.Cand…

- Reteta pe care v-o daruiesc astazi am primit-o si eu in dar de la Mama Luta din Ampoita, celebritate a satului de la poalele Apusenilor, loc unde se zice ca ar fi poposit si Dumnezeu, intr-una dintre peregrinarile sale...

- Ingrediente (4 portii) 1 crap de 1 kg 1 morcov 1 radacina de patrunjel 1 ceapa mare 100 g telina 2 ardei grasi galbeni sau verzi 4 rosii mari 2 lingurite orez 1 plic bors 2 linguri ulei 1...

- De ce ai nevoie ca sa gatești galuște cu sos de ciuperci și piept de pui: 1 piept de pui dezosatsarepiperPentru galuște2 oua 6 linguri griș3 linguri ulei1 praf de sarePentru sosul de ciuperci500 g ciuperci400 g smantana1 polonic supa de legume1…

- Le vedem mereu in lumina reflectoarelor și le invidiem pentru trupurile mereu in forma chiar și dupa ce au nascut. Secretele vedetelor la capitolul slabit nu sunt chiar secrete. Rețeta e simpla: mancare naturala, sanatoasa, și mult sport, scrie Jurnalul ...

- Adelina Pestritu a marturisit ca le este recunoscatoare farmacistelor de la care a luat testul de sarcina si reteta recomandata de medic. Adelina Pestritu, DECIZIE-BOMBA dupa ce a anuntat ca e GRAVIDA. Cum a reactionat IUBITUL VEDETEI "Nu pot descrie ce am simtit cand am vazut cele…

- Piata din Romania a medicamentelor fara prescriptie medicala, a suplimentelor alimentare si dispozitivelor medicale pentru ingrijire personala (OTC) a atins, in 2017, o valoare de 3,104 miliarde de lei, in crestere cu 18,8% fata de anul precedent, arata datele unui raport de specialitate, publicat…

- Papricasul de pui cu smantana este poate unul din cele mai populare feluri de mancare din Ardeal. Denumirea de „papricas” denota specificul ardelenesc, venind de la „paprika”, respectiv boiaua de ardei.

- Nu exista diferente majore de consum intre tineri, adulti si varstnici. Astfel, 17% dintre persoanele din categoria de varsta 35 - 49 de ani consuma antibiotice fara prescriptia medicului, 15% din persoanele cu varste intre 18 si 34 de ani si tot 15% din persoanele cu varste intre 50 si 64 de ani.…

- Fara sa-și dea seama, un șofer din Alba a reușit sa gaseasca soluția salvatoare impotriva ridicarii mașinilor. Și-a parcat autoturismul pe o strada ingusta, cu roțile aproape lipite de bordura. In timpul patrularilor prin oraș, poliția locala a gasit, vineri, doua mașini parcate pe strada I.C Bratianu…

- Mod de preparare Tochitura moldoveneascaSe spala carnea, se taie cubulete suficient de mari si se pun intr-un vas, peste carne adaugam condimentele, piperul macinat, maggi secretul gustului, ceapa taiata felii, cateii de usturoi, uleiul, foile de dafin, adaugam 100 ml. apa, punem capac si fierbem…

- Delicioasa, usor de preparat, fasolea batuta sau facaluita este oricand o gustare binevenita. Cu ingrediente putine si ieftine, dar cu mare atentie la gatit, secretele preparatului gustos ne sunt dezvaluite in cartea cu retete a lui Radu Anton Roman, gazetarul indragostit de gastronomie, “Bucate, vinuri…

- Artista știe exact ceea ce vrea. Sore a descoperit rețeta reușitei și e convinsa ca aceasta se afla in ”agenda” sa, in care-și noteaza totul. Artista trece printr-o perioada foarte buna din punct de vedere profesional. Și-a facut un nume in muzica, este cautata de organizatorii de spectacole, iar in…

- Mod de preparare aluat Minitarte cu branza de burduf Amestecam ingredientele uscate faina, drojdia, sarea si semintele de in cu cele lichide, apa si uleiul si framantam un aluat elastic si nelipicios. Lasam la crescut 15 minute.Mod de preparare umplutura Minitarte cu branza de burdufAmestecam…

- Gaz Metan a importat de la Iași managementul moldovenesc care a construit echipa de la Poli, cea mai mare sperietoare pentru roș-albaștri in acest sezon. FCSB revine in Liga 1 cu un meci care ar trebui sa fie ușor, dupa cum arata calculele. Gaz Metan e antepenultima, deci ar avea șanse mici sa-i incurce…

- Nimic nu este mai delicios decat o portie de piept de pui crispy, insa nu putem merge de fiecare data la restaurant cand avem pofta de acest fel de mancare. Alternativa este sa o preparam acasa, cu ingrediente cat mai proaspete.

- Dupa ce și-au unit destinele, au divorțat, insa n-au rezistat tentației de a-și mai incerca inca o data norocul impreuna. Care a fost deznodamantul amoros pentru aceste perechi? Melanie Griffith & Don Johnson Actrița, care-a avut relații amoroase cu Jack Nicholson, Warren Beatty și Ryan O’Neal, n-avea…

- Dupa protestul medicilor de familie, autoritatile promit sa ia masuri si sa le usureze munca astfel incat ei sa poata ajuta bolnavii, nu sa se ingroape in hartii. Astfel, acesti doctori nu vor mai completa zeci de formulare si vor putea sa plece in concediu, chiar daca nu si-au gasit un inlocuitor.…

- Eu am decis, pentru decor, sa cumpar o mana de caise, insa checul poate fi facut si fara decorul acestor caise. Il puteti lasa simplu, pudrat cu zahar, iar varianta cu decor de caisa s-o pastrati pentru perioada verii, cand se coc si la noi caisele. Aveti mare grija ca toate ingredientele…

- Cei doi sunt Mihail Kogalniceanu si Costache Negruzzi, care avea sa recunoasca de-abia peste doi ani ca ei au scris volumul de mare succes prin bucatariile boierimii si burghezimii din Moldova „200 de retete cercate de bucate, prajituri si alte trebi gospodaresti”.

- Malaga nu este doar numele unui oras-port din Andaluzia (sudul Spaniei), loc de nastere pentru pictorul Pablo Picasso si actorul Antonio Banderas. Malaga este si numele unei delicioase inghetate, cu parfum de rom si stafide carnoase.

- Alba ca zapada face parte din categoria &"prajiturilor populare&", foarte indragite de gospodine, dar esre un real deliciu pentru masa de Revelion. Prajitura are o reteta simpla, care se regaseste pe bucataras.ro.

- Intrebat despre masura taierii vagoanelor de catre CFR Marfa, Sorin Chinde spune ca ar fi fost bine daca banii obținuți astfel s-ar reinvesti in material rulant. "Daca banii folosiți din taierea acestor vagoane s-ar duce in material rulant nou, ar fi ok. Din ce am ințeles, de fapt banii aștia…

- Reteta delicioasei salate de boeuf, preparat nelipsit de pe mesele festive ale romanilor, o regasim la Radu Anton Roman, in volumul volumul "Bucate, vinuri si obiceiuri romanesti”, aparuta la editura Paideia. Pasii pregatirii delicioasei salate trebuie respectati intocmai pentru ca preparatul sa iasa…

- Dan Nistor este pe picior de plecare de la CFR Cluj Dan Nistor este pe picior de plecare de la CFR Cluj, nefiind pe placul lui Dan Petrescu. Fotbalistul este dorit la Dinamo, numai ca afacerea se blocheaza din cauza sumei de transfer, pe care formația alb-roșie nu are de gând sa o plateasca.…

- Delia va petrece Craciunul in familie si se va delecta cu mancarea traditionala gatita de soacra ei. Cantareata a precizat ca si acum crede in Mos Craciun si a anuntat ca, incepand cu anul viitor, vrea sa duca o viata sanatoase si sa guste doar preparate naturale. A

- Gospodarii care au respectat tradiția și au taiat porcul de Igant au trecut la urmatoarul pas: au pornit afumatorile. Sunt și aici tot felul de secrete, de la lemnul folosit pana la intensitatea flacarilor. La țara lucrurile sunt mai simple.

- Daca dorim sa facem "in doi timpi și trei mișcari" o prajitura foarte gustoasa din foile banale din comerț, aceasta rețeta este perfecta. Se pregatește in 30 de minute, se potrivește la orice fel de foi și prajitura poate fi taiata dupa doar o ora. Nu este o crema grasa, prajitura ...

- SARMALE IN FOI DE VARZA, ingrediente pentru 42 de sarmale potrivite: 1 – 1,5 kg. de carne de porc (gata macinata sau puteti sa o macinati voi)1 – 1,5 kg. varza murata (sau chiar ceva mai multa, in functie de calitatea foilor)2 – 3 cepe50 de ml. de ulei150 de ml. de orez…

- “Ma urc pe cantar in fiecare dimineața. Prima oara m-am urcat la 53 de ani… Mi s-a dat rețeta balerinei in 2010, inainte de a merge la New York. Niciodata, nimeni nu pleaca in America și vine cu doua kilograme mai puțin. Nu poți manca cat te obliga rețeta. Tot ma intreaba lumea cum e rețeta asta.…

- "Un fotograf amator a surprins astazi un cadru care m-a umplut de emoție. Daniel Morar, judecator la Curtea Constituționala, fost procuror șef DNA, schimba cu gesturi largi rețete culinare cu deja celebrul "criminal in serie" al legilor Justiției, Florin "Ciordache". Sunt convins ca oamenii…

- De ce ai nevoie pentru friptura 1,5 kg mușchi de porc4 caței de usturoi½ lingurița sare grunjoasa½ lingurița piper¼ lingurița boia de ardei iute Incearca si Cea mai frageda friptura marinata de vita Cum se prepara friptura Zdrobești cațeii de usturoi…

- Pentru a veni in intampinarea celor care sunt la serviciu și doresc sa iși comande de mancare sau vor sa iasa la masa in pauza de lucru, newsbv.ro va prezinta mai multe oferte pentru meniul zilei. Astfel, speram sa va fim de ajutor și sa economisiți timp in cautarea unui meniu care sa va satisfaca apetitul.…

- De ce ai nevoie pentru turta dulce 100 g unt100 g zahar brun1 lingurița ghimbir1 lingurița scorțișoara½ lingurița sare½ lingurița bicarbonat de sodiu420 g faina1 ou100 g miere1-2 linguri apa receCum se prepara turta dulceMixezi untul cu…

- GOOGLE. Cautarile anului 2017 pe GOOGLE scot in evidenta oamenii, evenimentele si subiectele care au captat atentia romanilor in acest an GOOGLE Cele mai populare cautari: Rezultate bac; Rezultate evaluare nationala; Stats Royale; Emag Black Friday; Picnic cuvant; Stela Popescu; Calendar ortodox;…

- De ce ai nevoie pentru negresa de post 600 g faina 400 g zahar 100 g cacao 2 linguri bicarbonat de sodiu 1 lingurița sare 2 lingurițe esența de vanilie 100 ml ulei 2 linguri oțet 400 ml apa rece. Citeste si Cele mai pufoase gogosi…

- UPDATE // Scriitorul Vladimir Beșleaga a declarat, in discursul sau ținut la Cimitirul Central din str. Armeneasca, ca Alexandru Moșanu a fost „un reper in istoria R. Moldova” și a amintit declarațiile primului președinte de Parlament, facute intr-un interviu: „A fost intrebat cine este personalitatea…

- Cel mai gustos si ieftin preparat se gateste din cartofi, oua si branza. O chiftea delicioasa, desi nu contine carne, cu multa verdeata, cu branza de vaci ori telemea, deliciosul aperitiv este simplu, sanatos si delicios. Reteta chiftelutelor din cartofi o regasim in lucrarea celebrului gastronom Radu…

- In apropierea sfarsitului de an, Google a prezentat listele cu cele mai populare cautari realizate in 2017. Acestea scot in evidenta oamenii, evenimentele si subiectele care au captat atentia romanilor in acest an. Ca in fiecare an, educatia si examenele din sistemul de invatamant romanesc…

- Are 37 de ani, locuiește in Rusu Bargaului și muncește ca operator Komax la Leoni Bistrița. In timpul liber, se „dezlanțuie” pe internet și o face cu atata pasiune incat a reușit sa convinga și sa adune in jurul sau aproape 230.000 de membri..! „Este ca și cum aș lucra in strainatate, numai ca sunt…

- Iata o reteta simpla si apetisanta de musaca de cartofi cu carne. Ingrediente: 1 kg cartofi 500 gr carne tocata 4 oua 1 ceapa condimente smantana Mod de preparare: Se fierb cartofii in coaja, iar separat carnea se caleste impreuna cu o ceapa taiata foarte fin. Dupa ce se caleste putin, se condimentea...

- Ciorba de perisoare este o mancare munteneasca prin excelenta, dar se face de secole in toata tara. Fara sa fie strict romaneasca, ciorba de perisoare are un pronuntat caracter national.

- RETETA DE POST. De ce ai nevoie pentru ciorba de fasole 300 g fasole 2 cartofi 2 ceapa, tocata 1 morcov, taiat cubulețe patrunjel tocat, dupa gust ceapa verde tocata, dupa gust praz tocat, dupa gust 150 g roșii cherry, taiate pe jumatate…

- RETETA DE POST De ce ai nevoie pentru tocana de legume 1 vanata mica 1 dovlecel 1 ardei roșu 1 ceapa 400 g roșii in suc propriu 4 caței de usturoi 400 g fasole 1 frunza de dafin 1 lingurița oregano 1 lingurița cimbru…

- Laptele de pasare este un desert ușor de preparat ce poate fi apreciat de intreaga familie. Acesta este perfect in zilele mohorate și reci de weekend. Invața și tu cum sa prepari deșsertul copilariei. Ingrediente: - 350 ml lapte - 3 oua - 1 baton de vanilie - 120 g zahar pudra - coaja rasa de la o portocala…