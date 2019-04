Stiri pe aceeasi tema

- La sfarșitul lunii februarie 2019 in evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca Brașov erau inregistrați 5.967 șomeri (din care 2.687 femei), rata șomajului fiind de 2,28%, cu 0.45pp sub valoarea inregistrata la finele aceleași luni a anului 2018. Din totalul de 5.967 persoane inregistrate…

- Agentia Municipala pentru Ocuparea Fortei de Munca (AMOFM) Bucuresti va organiza, vineri, 12 aprilie, o noua editie a "Bursei generale a locurilor de munca", informeaza AMOFM. Evenimentul va avea loc la Palatul National al Copiilor. Pana in prezent si-au anuntat participarea 101 agenti economici, cu…

- Angajatorii din Germania ofera, prin intermediul EURES Romania, 91 de locuri de munca, cele mai multe pentru operator spalari industriale, manipulant bagaj/marfa si soferi de camion, informeaza Agentia Municipala pentru Ocuparea Fortei de Munca Bucuresti.

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) organizeaza, prin EURES Romania, selectie pentru ocuparea a 150 de locuri de munca sezoniere in domeniul agricol in Spania. Potrivit unui anunț al institușiei, selecţia va avea loc în perioada 14 - 15 martie 2019 în…

- A fost aglomeratie azi la Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca din judetul Neamt! Aproape trei sute de asistati social au fost chemati sa-si caute un loc de munca, indiferent de nivelul lor de pregatire.

- Organizatia Salvati Copiii Romania atrage atentia ca proiectul de lege al bugetului de stat constituie o amenintare la adresa copiilor din sistemul de protectie si a copiilor cu dizabilitati si va adanci inechitatile din sistemul de protectie a acestora. Organizatia cere astfel decidentilor…

- Dupa ce si-a manifestat in cateva randuri nemultumirea fata de proiectul de buget propus pentru Capitala, iar recent l-a provocat pe liderul PSD la o confruntare televizata lamuritoare pe aceasta tema, Gabriela Firea a iesit marti dupa-amiaza in fata presei cu noi precizari. “Am spus si sustin in continuare…

- Studentii romani care doresc sa lucreze in Germania in industria ospitalitatii in vacanta de vara pot depune dosarele pana pe 14 februarie 2019, in intervalul luni–joi, orele 9:30-15.30, si vineri, intre 9:30 si 12:30, anunta Agentia Municipala pentru Ocuparea Fortei de Munca Bucuresti. Pentru…