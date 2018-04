Stiri pe aceeasi tema

- Damen va achizitiona 51% din actiunile societatii mixte Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DMHI), creata impreuna cu Santierul Naval 2 Mai Mangalia, apoi va concesiona gratuit statului roman 2%, si astfel statul (care are 49%) va prelua pachetul majoritar, au decis luni actionarii societatii.

- Perioada studenției are, cu siguranța, un farmec aparte. Dincolo de toata distracția și de clipele petrecute cu prietenii, exista insa și aspecte care ar putea umbri entuziasmul ce caracterizeaza aceasta perioada. Printre cele mai importante preocupari ale studenților sunt și cele care vizeaza partea…

- Statul roman va detine pachetul majoritar de actiuni la Santierul Mangalia si va forma un joint venture cu olandezii de la Damen, a anuntat joi Ministerul Economiei. Ministerul a renuntat astfel la dreptul de...

- Negocierile dintre statul roman si investitorul strategic interesat in Santierul Naval DMHI Mangalia, Damen Shipyards Group, au fost finalizate miercuri, iar statul roman va deveni actionar al santierului naval, a anuntat joi Ministerul Economiei. Anuntul a fost facut in timp aproximativ 300 de angajati…

- Peste 300 de sindicalisti de la Santierul Naval Mangalia au protestat cateva ore joi, 22 martie, in fata Ministerului Economiei. Oamenii acuza guvernul de lipsa de viziune in legatura cu situatia companiei. Ministrul Economiei anunta ca au fost finalizate negocierile cu firma olandeza Damen. Statul…

- O femeie de 24 de ani, din Targu-Jiu, a ajuns duminica seara la spital, in urma unui accident spectaculos produs pe raza satului Sardanești, din comuna Plopșoru. La volanul mașinii in care aceasta era pasagera se afla soțul ei. Barbatul a pierdut controlul volanului și s-a izbit cu autoturismul…

- Armata turca si fortele aliate au preluat controlul asupra orasului sirian Afrin, a anuntat duminica presedintele Recep Tayyip Erdogan. Fortele kurde ale YPG-ului au mentinut anterior controlul asupra zonei.

- Recep Tayyip Erdogan a afirmat ca rebeli sirieni sprijiniti de Ankara au preluat controlul ''total'' asupra centrului orasului Afrin, bastion kurd in nord-vestul Siriei, intr-o declaratie facuta duminica, relateaza AFP. "Unitatile Fortelor siriene libere, sprijinite de…

- Armata turca si aliatii ei din randul rebelilor sirieni au intrat duminica in orasul kurd Afrin, in nord-vestul Siriei, tinta unei ofensive a Ankarei impotriva militiei kurde Unitatile de aparare a poporului (YPG), considerata de autoritatile turce drept "terorista", a anuntat Observatorul sirian…

- Prințul Arabiei Saudite, Mohammed Bin Salman, a preluat controlul executiv asupra mai multor afaceri majore din Arabia Saudita, legate de persoanele pe care le-a reținut in represiunea impotriva corupției, conform BusinessInsider.com.

- Deja mai bine de o treime dintre salariati, desi vin inca la serviciu, nu mai au ce lucra. Societatea detinuta de sud-coreenii de la Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) si de statul roman mergea pe pierdere de ani buni. In decembrie 2017, olandezii de la Damen erau pe punctul de a prelua…

- Mike Pompeo, directorul CIA, a aparat decizia lui Trump de a se intalni cu liderul nord-coreean, Kim Jong-un, spunand ca presedintele intelege riscurile, scrie BBC, conform news.ro.Trump „nu face acest lucru pentru teatru, se duce acolo sa rezolve o problema” a declarat seful agentiei de spionaj…

- Conform reprezentantilor ISU Bistrita-Nasaud, citati de Mediafax, accidentul s-a petrecut pe DN 17, in localitatea Podirei, dupa ce soferul unui autoturism a pierdut controlul volanului si s-a rasturnat in afara partii carosabile. "La fata locului au intervenit trei doua autospeciale SMURD,…

- Republica Moldova detine controlul deplin asupra frontierelor sale. Declaratia a fost facuta astazi de premierul Pavel Filip, in contextul deciziei Parlamentului de la Kiev de ieri, care a ratificat Acordul de control comun al intregii frontiere dintre R. Moldova și Ucraina.

- ACTE…Politistii de frontiera efectueaza cercetari fata de un tanar prins ca a prezentat documente false la controlul de frontiera. Astfel, in data de 21 februarie, in jurul orei 23.10, in Punctul de Trecere a Frontierei Albita, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de control pentru trecerea…

- Un pilot al unui zbor britanic a alertat autoritațile, dupa ce a transmis un mesaj codificat controlorului de trafic aerian. In acel moment, oficialii au crezut ca hackerii au preluat controlul asupra aeronavei. La bordul avionului, cu destinația Aberdeen-Frankfurt, se aflau 43 de pasageri…

- Un teribil accident rutier, in care o persoana și-a pierdut viața, s-a produs marți dimineața, pe DN 73, in localitatea Cristian. Un tanar de 30 ani, fara carnet și sub influența alcoolului, a urcat la volan, iar intr-o curba a pierdut controlul volanului, s-a izbit de un parapet, apoi autoturismul…

- Deputatul PMP de Constanta Robert Turcescu a transmis o interpelare catre Ministerul Economiei, prin care a cerut explicatii cu privire la soarta Santierului Naval din Mangalia. "Asa cum stiti, statul roman doreste sa il nationalizeze si a blocat deja vanzarea pachetului majoritar de actiuni catre olandezii…

- Grupul Pro TV a obtinut anul trecut un venit net in valoare de peste 191 de milioane de dolari, in crestere cu 9,5% fața de rezultat raportat in 2016, inregistrand cel mai bun profit operational din ultimii 10 ani, a anunțat ieri compania.

- Prapad in urma unui accident cu 10 mașini in Constanța. O șoferița a provocat un accident in lanț, soldat cu pagube uriașe. Femeia a ajuns ranita la spital, dupa ce, din cauza vitezei, a facut zob nu mai puțin de 10 mașini. Accidentul a avut loc in noaptea de luni spre marți in zona garii CFR din Constanța.…

- In cuprinsul unei intampinari depuse de procuroarea Mihaela Iorga Moraru la Curtea de Apel București apare un mesaj incredibil. „I s-a reproșat dnei Moraru Iorga ca denunțatorul ar fi putut fi reținut și ca in timp ce unii iau denunțuri și nu fac nimic, alții se chinuie sa aresteze”, apare in document.

- Ambasadorul Romaniei in SUA, George Maior, va fi audiat in Comisia parlamentara pentru controlul activitatii SRI pe data de 27 februarie, la ora 11,00, in calitatea sa de fost director al Serviciului Roman de Informatii, a anuntat ieri presedintele comisiei, Claudiu Manda, potrivit Agerpres. Invitatia…

- Olimpiada de iarna din Coreea de Sud, care va debuta pe 9 februarie, a stabilit deja un record, inainte ca intrecerea sa inceapa. Mai exact, organizatorii vor pune sportivilor la dispozitie nu mai putin de 110.000 de prezervative, cele mai multe de pana acum, la acest tip de competitie, cu 10.000 mai…

- Viorel Stefan, propus vicepremier, a afirmat luni, referindu se la o eventuala preluare de catre stat a capitalului majoritar al santierului naval de la Mangalia, ca este posibil sa fie modificata legislatia care interzice statului roman sa achizitioneze actiuni, informeaza AGERPRES.Intrebat, la audierile…

- Fostul presedinte al ASF, Dan Radu Rusanu a declarat ca va da statul roman in judecata si cere daune de 6,5 milioane de lei, pentru perioada in care a fost arestat. Rusanu a fost arestat preventiv pentru 11 fapte, printre care constituirea unui grup infractional organizat si influentarea declaratiilor,…

- Fostul șef al Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) , Dan Radu Rușanu, a declarat, la B1 TV, ca va cere 6, 5 milioane de euro despagubiri statului roman, pentru perioada in care a stat in arest, in dosarul ASF-Carpatica, in care a fost achitat de doua instanțe, pentru ca fapta nu exista.

- Ion Țiriac a comentat situația in care se afla Simona Halep la Australian Open, unde joaca in continuare fara niciun sponsor tehnic, dupa ce s-a desparțit de Adidas. Omul de afaceri roman susțiene ca liderul mondial "e un om dificil" și acesta ar fi motivul pentru care n-a ajuns la un acord cu vreo…

- Intr-o lume postapocaliptica, un fel de Detroit al Facebook si Google, analogia este realizata intr-un mod foarte interesant de Lacatusu, care isi imagineaza decaderea care s-a abatut chiar si peste cateva simboluri ale secolului 21 si, implict, ale consumerismului. Ideea in sine este cea de ”trecere…

- Primul roman care a intrat in Marea Britanie dupa liberalizarea pietei muncii in 2014 a murit intr-un cumplit accident petrecut ieri. Anuntul a fost facut de prietenii lui, pe Facebook. Pe 1 ianuarie 2014...

- O noua criza politica la București. Premierul Mihai Tudose și-ar fi dat demisia in aceasta seara, transmite Hotnews.ro cu referire la surse din PSD, partidul aflat la guvernare. Decizia a fost luata dupa ce in aceasta seara, Comitetul Executiv al formațiunii conduse de Liviu Dragnea i-a retras sprijinul…

- Marius Copil, locul 92 ATP, a fost eliminat in turul I la Australian Open 2018, fiind invins de francezul Gilles Simon, locul 57 WTA, scor 5-7, 4-6, 3-6. Copil era singurul roman pe tabloul masculin de la Australian Open. Meciul a fost unul echilibrat, dar Simon a jucat mai bine in momentele importante…

- In cadrul ședinței de Guvern din data de 10 ianuarie a fost aprobata Hotararea privind alocarea plafonului de garanții ce pot fi emise in cadrul Programului Prima Casa 2018, plafon ce insumeaza 2 miliarde de lei. In calitatea sa de mandatar al statului roman prin Ministerul Finanțelor Publice, Fondul…

- Guvernul, prin Ministerul Economiei, vrea sa rascumpere actiuni de la Daewoo Mangalia pentru a deschide un santier naval al statului unde ar putea fi construite fregate pentru Armata. In acest sens, Guvernul a trimis deja coreenilor de la Daewo o scrisoare prin care anunta ca vor sa-si exercite dreptul…

- Coreenii de la Daewoo au decis sa si vanda participatia de 51 la Daewoo Mangalia catre Damen Shipyards, potrivit Bursa.ro. Statul roman, prin Santierul Naval 2 Mai, a anuntat ca nu isi exercita dreptul de preemtiune, dar, ulterior, ar fi notificat Daewoo ca vrea sa preia santierul de la Mangalia, desi…

- Barbatul era obligat sa pastreze o distanta de 300 de metri fata de sotie si nu mai avea voie sa aiba nicio legatura cu aceasta. Nu a respectat hotararea instantei si a mers la locuinta femeii, unde a provocat un scandal si a devenit violent. Pentru fapta lui, a fost retinut pentru 24 de ore,…

- Primul ministru, Mihai Tudose, a declarat ca a discutat cu ministrul Economiei, Gheorghe Simon, despre rascumpararea pachetului majoritar de actiuni de la Daewoo Mangalia. "Impreuna cu ministrul Economiei, domnul Simon, am incercat si se pare ca reusim sa rascumparam 51- din actiunile Daewoo la Mangalia.…

- Mihnea Hurmuzache, purtatorul de cuvant al Spitalului de Boli Infectioase ''Sfanta Paraschiva'' din Iasi, a declarat, miercuri, presei ca femeia a fost pe 5 ianuarie la Spitalul Municipal din Roman pentru ca nu se simtea prea bine. Dupa consultatie, femeia a fost trimisa acasa cu recomandarea de…

- Samsung Electronics a anunțat veniturile estimate pentru ultimul trimestru din 2017. Vânzari consolidate: aproximativ 66 trilioane woni coreeni Profit operațional consolidat: aproximativ 15.1 trilioane woni coreeni (aprox. $14.1 miliarde) Cifrele declarate mai sus sunt estimari…

- Lara Fabian va susține, în 2018, un nou concert la Cluj-Napoca si unul la Bucuresti. Concertele fac parte din turneul mondial de promovare a albumului ”Camouflage”. ”Lara Fabian, mult îndragita artista de catre publicul…

- Pentru ca orice intarziere poate insemna distrugerea totala a Manastirii Ratesti, Consiliul Judetean Buzau a alocat 100.000 de lei din bugetul propriu, pentru continuarea reabilitarii lacasului de cult grav afectat de alunecarile de teren. Costurile pentru reabilitarea manastirii sunt foarte mari iar…

- Ianis Hagi (19 ani) a fost transferat de Fiorentina de la Viitorul în vara lui 2016, dar tânarul fotbalist român nu a reusit sa se impuna la gruparea "viola". Oficialii formatiei italiene cauta solutii, însa ofertele primite nu au fost pe placul lor.…

- Suma totala platita in noiembrie de statul roman pentru ajutorul social (venit minim garantat) depaseste 60,2 milioane de lei, valoarea medie fiind de 275,84 lei de persoana, conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS). Potrivit Agerpres, in noiembrie…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Girla Mare au depistat in trafic un cetatean roman, care transporta in conditii improprii, cu autoturismul proprietate personala, 130 kg de pește din specia fitofag, fara a detine documente legale. In cadrul unei actiuni de combatere…