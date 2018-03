Stiri pe aceeasi tema

- Un nou headliner confirmat la AFTERHILLS 2018 #dreamers: ABOVE & BEYOND, cel mai așteptat nume in comunitatea fanilor de muzica trance din Romania. Tot la AFTERHILLS vor veni Ben Klock, Len Faki, Andrew Rayel, Double Pleasure, Steve Lawler, Eats Everything, Ellen Alien, Monika Kruse, Rick Roblinski,…

- Daca nu mai poți intra pe Facebook sau paginile se incarca cu erori, nu este de la tine! Facebook e down in Romania, potrivit downdetector.com. Probleme inregistreaza Facebook in mai multe țari din Europa de Est și Centrala. Facebook are peste 2 miliarde de utilizatori activi. In medie, utilizatorii…

- Telekom Electronic Beats (TEB), unul dintre cele mai expresive și mai dinamice proiecte de muzica electronica din Europa, ajunge in acest an și in Romania. Pe 13 și 14 aprilie vor avea loc mai multe concerte in Control Club din Bucuresti, unde TEB prezinta nume mari ale muzicii electronice internationale.…

- Un cutremur de 4.6 pe Richter s-a produs miercuri,la ora 12.24, in zona seismica Vrancea. Seismul a fost cel mai puternic resimțit de la inceputul anului in Romania și a fost perceput in mai multe orase din tara, inclusiv in Bucuresti. Cutremurul s-a produs in apropierea orașelor Nehoiu(41km), Covasna(45km),…

- Ți-ai pregatit bagheta? Primul trailer pentru urmatorul capitol din seria Fantastic Beasts a aparut ieri iar internetul a luat-o razna. Animale Fantastice: Crimele lui Grindelwald este al doilea film din serie și va aparea in Romania in data de 16 noiembrie anul acesta. Fanii lumii lui Harry Potter…

- Ne-am ingrijorat atunci cand Rusko a anunțat ca se lupta cu cancerul, dar dj-ul este un optimist convins și a invins boala. Acum Rusko e pregatit sa reia scenele cu asalt, ba chiar a pregatit o noua piesa, mult mai energica și vibranta, pentru a-și anunța intoarcerea. Artistul a fost vazut in Romania…

- Ai Shazam pe telefon? Verifica repede clasamentul pe Romania și ai sa vezi piesa asta in top. In doar cateva zile, piesa “Best Friend” semnata de Sofi Tukker feat. Nervo, The Knocks & Alisa Ueno a sarit pe primele locuri. Asta se datoreaza faptului ca piesa e coloana sonora a unei reclame TV. De precizat...…

- Ben Klock, Len Faki, Andrew Rayel, Double Pleasure, Steve Lawler, Eats Everything, Ellen Alien, Monika Kruse și Rick Roblinski sunt noile nume anunțate la AFTERHILLS #dreamers pentru 31 mai – 3 iunie. Tot la AFTERHILLS vor veni Hurts, Tom Odell, Paul van Dyk, Cosmic Gate, Vini Vici, Sunnery James &…

- Primavara aduce nume noi pe lista de speakeri la TEDxEroilor Mind The Gap. Evenimentul va avea loc intre 4 și 6 mai in Cluj Napoca, la Casa de Cultura a Studenților și va reprezenta cel mai complex eveniment de tipul TEDx din Romania. Tema abordata de organizatori, ”Mind the gap” este o invitație la…

- Kraftwerk nu inceteaza sa uimeasca cu fiecare concert pe care il construiesc. La noua ani de la ultima vizita in Romania, pionerii muzicii electronice au captivat sala și le-au oferit spectatorilor romani o experiența 3D pe care nu o vor uita prea curand. Biletele pentru concert s-au epuizat repede,…

- Medicul estetician Renert Gad, poreclit Winnetou, va ajunge, pana la urma, la tribunal! Dupa aproape opt ani de cand o pacienta s-a stins in urma unei operații pe care a facut-o la clinica unde Gad profeseaza, dosarul a fost finalizat de procurori, iar procesul este gata sa inceapa. CANCAN.RO, site-ul…

- Primavara incepe cu temperaturi extrem de scazute. Este cel mai geros 1 martie de cand se fac masuratori meteo. In aceasta dimineața s-au inregistrat temperaturi de – 25 de grade Celsius. Chiar daca astazi soarele iși va face apariția pe cer, temperaturile vor ramane in continuare foarte scazute. La…

- Duminica s-a decis cu ce se prezinta Romania in concursul Eurovision 2018, la Lisabona. Decizia a aparținut de aceasta data integral publicului, care a avut o ora la dispoziție sa voteze telefonic. Piesa „Goodbye” a primit 3277 de voturi. Compusa de Alexandru Matei si Alin Neagoe, pe versurile textierei…

- Finala se desfașoara la Sala Polivalenta din Bucuresti. 15 piese concureaza pentru a reprezenta Romania la Eurovision Song Contest 2018. Spectacolul este transmis in direct la TVR 1, TVRi, TVR Moldova si pe TVR+, dar și pe YouTube. Ordinea intrarii in Finala Selecției Naționale Eurovision 2018 1.Rafael&Friends…

- Probleme la zi: Centru de medicina nucleara la Spitalul Militar Central Foto: MApN. Realizator: Alexandra Andon - În contrast deplin cu situatia generala a investitiilor în sectorul public românesc, Spitalul Militar Central "Carol Davila" din Bucuresti a inaugurat astazi…

- La o saptamana de la lansarea single-ului “Buna de iubit”, Feli revine astazi cu varianta in limba engleza a piesei care se afla in finala Selecției Naționale Eurovision. “Buna de iubit” (Royalty) se va auzi pe scena Salii Polivalente, duminica, 25 februarie, și va putea fi votata pentru a reprezenta…

- In 4-6 mai, in Cluj-Napoca, va avea loc cea de a 9-a ediție TEDxEroilor, cel mai complex eveniment de tipul TEDx din Romania. Acesta va presupune o zi și jumatate de conferința, dedicata ideilor și inovației și o zi in care publicul este invitat sa participe la diferite activitați interactive și workshop-uri.…

- Saptamana asta, Shazam ne arata care au fost cele mai populare piese printre cautarile romanilor. Ce zici, te surprinde ceva din clasamentul asta? Shazam e aplicația cool care te ajuta de fiecare data cand iți place o melodie super mult și habar n-ai cum se numește. In ultima saptamana, cele mai populare…

- Hurts, Tom Odell, Paul van Dyk, Vini Vici și The Crystal Method sunt primele nume anunțate dintr-o lunga serie de artiști care vor scrie istorie in aceasta vara la Iași, la Afterhills, intre 30 mai și 3 iunie. Afterhills 2018 va avea loc la 5 kilometri de Iasi, in zona Ses Bahlui, pe acelasi amplasament...…

- Liga Studenților din Facultatea de Automatica și Calculatoare (LSAC) organizeaza in perioada 26 februarie – 4 martie 2018 cea de-a treisprezecea ediție a evenimentului M.O.F.T. (Muzee. Opera. Film. Teatru). Acesta se desfașoara in cadrul Studențiadei, cel mai mare festival pentru studenți, organizat…

- Romani la Jocurile Olimpice de iarna 2018. Dupa ultimele ajustari, echipa olimpica a Romaniei pentru PyeongChang 2018 numara 28 de sportivi, dintre care o rezerva, și 27 de tehnicieni și oficiali. Romani, in concurs, pe 13 februarie. Schi fond – calificari (masculin, sprint individual clasic; feminin,…

- De saptamana asta poți vedea la cinema unul dintre cele mai așteptate filme cu supereroi de la Marvel. Primul supererou de culoare din lumea benzilor desenate, Black Panther va face trecerea pe marele ecran pe 16 februarie. Pe numele sau T’Challa, supereroul s-a nascut in Wakanda, o țara africana ascunsa…

- Shazam e aplicația cool care te ajuta de fiecare data cand iți place o melodie super mult și habar n-ai cum se numește. In ultima saptamana, astea au fost cele mai cautate piese in Romania. 5. Sofi Tukker Feat. NERVO & The Knocks & Alisa Ueno – Best Friend 4. Lost Frequencies & Netsky – Here With You…

- Weekend-ul acesta este despre Valentine’s Day și inevitabil despre ”Fifty Shades Freed”! Pelicula se lanseaza in noaptea asta in cinematografele din SUA și din Romania, iar in ultimele zile televiziunile din toata lumea s-au dat peste cap sa obțina interviuri cu actorii din rolurile principale, Dakota…

- ”Baieții buni se duc in rai, baieții rai iți aduc raiul.” Se pare ca Julia Michaels a scapat de ”Issues” și pana la urma a ințeles cum sta treaba. Direct de pe coloana sonora a filmului ”Fifty Shades Freed”, care apare vinerea asta in cinematografele din Romania, ladies & gents, we have Ear Candy for…

- Un studiu Netflix arata care sunt serialele pe care utilizatorii din Romania le-au ales pentru primul lor binging. Cei mai mulți oameni așteapta pana la a treia intalnire, dar pentru cei mai mulți membri Netflix dureaza doar doua saptamani (12 zile, mai exact) pentru a merge pana la capat și a avea…

- Kendrick Lamar tocmai ce a lansat un videoclip pentru piesa “All the stars”, creata in colaborare cu SZA și e absolut #boom. Piesa apare pe coloana sonora a filmului “Black Panther”,ce va avea premiera in cinematografele din Romania vinerea viitoare, pe 16 februarie. Videoclipul este marca Dave Myers,…

- Aplicarea cumulata a legii salarizarii si transferul contributiilor la stat va conduce la o scadere a salariilor pentru 4% dintre angajații bugetari, ceea ce inseamna aproximativ 40.000 de persoane, anunta Lia Olguța Vasilescu la Romania TV. Potrivit unor grile de salarizare obtinute de ECONOMICA.NET,…

- Platforma americana de streaming Netflix ne arata ca nu a trecut cu vederea ironiile iscate pe seama Guvernului Viorica Dancila. Ramura din Romania a Netflix a postat pe Facebook o fotografie cu mai multe nume de miniștrii, potriviți pentru țara noastra, sub egida unor seriale sau personaje cunoscute…

- Hit-ul “rockstar” de la Post Malone a stat saptamani bune in topul Shazam al celor mai cautate piese in Romania. Lucurile s-au schimbat in ultima saptamana, iar romanii sunt innebuniți dupa o noua piesa. “So Far Away” de la Martin Garrix & David Guetta feat. Jamie Scott & Romy Dya domina topul cu peste…

- Cristina Rusu și-a dorit sa vada cum se naște un hit și pentru ca ne-a scris dorința ei pe virginradio.ro in secțiunea Dare To Dream, am avut grija sa-i indeplinim dorința la unul dintre cele mai prolifice studiouri de producție din Romania: HaHaHa Production. Am plimbat-o pe Cristina prin studiourile…

- Premiera in Romania! Markus Schulz mixeaza “open to close” in Kristal Club, pe data de 3 februarie. Markus Schulz este unul dintre cei mai apreciați DJ ai planetei, cu fani in toate colțurile lumii. Ani la rand a fost in Top 10 al celor mai buni DJ pe DJ Mag, iar in 2012 a fost... View Article

- Bunul-simț exagerat al unei batrane din Cahul, Republica Moldova (exact la granița cu Romania), s-a viralizat instant pe rețelele de socializare. Batranica a vrut sa cumpere ceva dintr-o benzinarie și, literalmente, și-a lasat pantofii la intrarea in magazin. Postarea strans in doar cateva ore mii…

- Butar, cea care ii este partenera de scena și viața de mai bine de 5 ani de zile. Dupa o veste atat de mare, iata ca a venit randul și cantareței sa-i faca o surpriza viitorului ei soț. Așa ca, pe 3 februarie, de ziua dj-ului, Adina il va aduce in Romania, pentru a-și oficializa logodna și in locul…

- EXIT anunța primele nume din line-up acestui an, pe cele mai importante scene ale celebrului festival din Novi Sad: Main Stage si Dance Arena. Renumita scena dance de la EXIT gazduiește in 2018 un combo de zile mari pentru iubitorii muzicii techno: Richie Hawtin, Adam Beyer, Ida Engberg, Ben Klock si Amelie…

- Daca iți faci planuri pentru weekend, dar inca nu știi ce sa alegi, te anunțam ca in aceasta saptamana mai multe filme noi intra in cinematografe.. Gerard Butler, Jordan Bridges, Evan Jones și 50 Cent fac planul jafului suprem. Toata povestea “Den of Thieves” porneste de la ideea scoaterii din circulatie…

- Astazi, inimioara lui Alice, pe Instagram, a plecat undeva, intr-un colt de Rai, daca cumva si acolo exista iarna: “Acum ca a nins ca lumea si in Romania, nu doar in Miami, va propun sa admiram natura, dincolo de hotarele tarii, asa cum niciun creier, amortit de frig la – 5 grade, n-ar putea conceape...…

- In doar cateva zile de la lansare videoclipului “IDGAF” Dua Lipa poate spune ca a mai dat lovitura o data. Asta, cel puțin in Romania. Videoclipul e #1 in TRENDING pe YouTube-ul romanesc. La nivel mondial, clipul “IDGAF” are deja 18 milioane de vizualizari. Dua Lipa a anunțat ca lucreaza deja la al…

- Bruno Mars a lansat single-ul “Finesse“, iar pe pagina de Facebook a impartașit cu fanii noul videoclip al piesei. In descriere, artistul american a scris “Romania! Up your #finesse! game here!” și, bineințeles, fanii romani au luat-o razna. Mulți ii cer lui Bruno Mars sa vina sa concerteze in Romania,…

- Artistul Rag’n’Bone Man iși anuleaza concertul pe care urma sa-l susțina la București pe 8 mai. Este pentru a doua oara cand englezul iși anuleaza un concert in Romania, dupa ce anul trecut nu a mai venit la festivalul AWAKE. “Din motive neprevazute, tronsonul sud-est european al turneului Grand Reserve…

- Prea multe mesaje cu LMA pe WhatsApp au facut sa pice din nou aplicația. Daca incerci sa trimiți mesajele de Revelion via WhatsApp va trebui sa te orientezi spre clasicul SMS sau o alta modalitate. In jurul orei 21:30, WhatsApp a devenit nefuncțional și in Romania,mai mulți utilizatori ai aplicației…

- Andreea Banica se poate lauda ca are alaturi același barbat de nici mai mult nici mai puțin de 21 de ani. Andreea Banica, care anul acesta a devenit mamica pentru a doua oara , este una dintre cele mai cunoscute cantarețe de pe scena muzicala din Romania. Andreea Banica, care a fost și prezentatoarea…

- ”Jumanji: Welcome to the Jungle” are premiera in Romania vineri și cu siguranța va aduna mulți oameni in sali de cinema pe inceputul lui 2018. Povestea ii apartine lui Chris McKenna si se bazeaza pe cartea ”Jumanji”, scrisa de Chris Van Allsburg. In noul film ”Jumanji: Aventura in jungla”, jocul se…

- Shazam e aplicația cool care te ajuta de fiecare data cand iți place o melodie super mult și habar n-ai cum se numește. In ultima saptamana, astea au fost cele mai cautate piese in Romania. 5. Jason Derulo feat. French Montana – Tip Toe 4. ZAYN – Dusk Till Dawn ft. Sia 3. Luis Fonsi, Demi Lovato...…

- “A Christmas Prince“, una dintre cele mai populare producții de Craciun marca Netflix, a fost filmata in Romania, la Palatul Cotroceni și Castelul Peleș din Sinaia. “A Christmas Prince” spune povestea unei tinere jurnaliste pentru care Craciunul vine mai devreme. Aceasta este trimisa in strainatate…

- Celebrul actor Michael Malarkey vine in concert la București pe 9 iunie la Hard Rock Cafe de la ora 22:30. Cunoscut pentru rolul lui Enzo din The Vampire Diaries, Michael vine in premiera in Romania pentru un concert unic, plin de emotie. Artistul este si un muzician desavarsit, acesta lansand albumul…

- Daca forțam o paralela cu cei 3 ciobanei cu 3 turme de oi din legenda Mioriței, atunci Premiesku ar fi 3 DJi cu 3 armate de fani prin cam toate colțurile lumii. Proiect electronic nascut și crescut in Romania dar deja prezent pe scenele marilor festivaluri de techno din Europa și nu numai, Livio, Roby...…

- TVR a anunțat in urma cu puțin timp ca Feli, Jukebox, Eduard Santha, Xandra, dar si compozitori din Suedia, Belgia, Italia, Spania si Republica Moldova concureaza pentru a reprezenta Romania la urmatoarea editie a Eurovision. Nu scapam nici la anul de Mihai Traistariu, dar nici de Alex Florea, care…