- Ministrul Educatiei Nationale, Ecaterina Andronescu, a declarat joi, la Bistrita, ca nu doreste ca invatatorii sau profesorii din ciclul primar sa mai organizeze after school cu elevii de la clasa si nici sa le dea meditatii acestora, informeaza Agerpres.roCred ca, in viitoarea lege a Educatiei n.r.…

- Ministrul Educatiei, Ecaterina Andronescu, propune eliminarea orelor de Educație fizica predate de profesori de specialitate la clasa pregatitoare și clasa I, urmand ca acestea sa fie inlocuite cu același numar de ore din disciplina Joc și mișcare, potrivit edupedu.ro. Potrivit unui proiect de ordin,…

- In opinia ministrului, meditatiile reprezinta un fenomen extrem de complex, care ar trebui analizat corespunzator si luate anumite masuri. "In legatura cu meditatiile, aici fenomenul este mult mai complex si noi il privim in mod corespunzator. Sigur, nu putem sa invinovatim profesorii, sau numai profesorii.…

- Ministrul Educației, despre reintroducerea examenului de admitere la liceu. Ecaterina Andronescu spune ca pentru acest an școlar nu ia in calcul reintroducerea examenului de admitere la liceu. ”Nu putem sa schimbam nicio regula a jocului in timpul jocului. Deci, anul acesta toate evaluarile se vor da…

- Ministrul Educației, Ecaterina Andronescu, a anunțat ca elevii care nu au ținut pasul cu programa școlara vor face ore suplimentare. Masura se va aplica elevilor din clasa a III-a și pana in clasa a VIII-a. Ecaterina Andronescu nu a precizat, insa, cum vor fi selectați elevii și dupa ce criterii. Ministrul…

- Ministrul Educatiei anunta ore suplimentare in scoli pentru copiii care nu au tinut pasul cu programa scolara. Masura se va aplica elevilor din clasa a III-a pana intr-a VIII-a. Ecaterina Andronescu nu a precizat dupa ce criterii si cine ii va selecta pe participanti. A spus insa, intr-o interventie…

- Ministrul Educatiei, Ecaterina Andronescu, a declarat, miercuri, ca una dintre principale prioritati ale mandatului sau este dotarea fiecarei clase cu o tabla inteligenta, iar fiecare elev sa aiba pe banca un laptop, in conditiile in care, momentan, scolile sunt dotate necorespunzator, cu calculatoare…