Stiri pe aceeasi tema

- Considerat de multi doar o buruiana buna de dat la porci, stirul, o specie de amarant, este de fapt o planta foarte bogata în vitamine si minerale. Este un medicament natural, un aliment gustos si hranitor.

- Cand va aparea cartea lui Traian Berbeceanu, pe care v-o recomand din toata inima, dupa ce o veti citi, veti intelege cu ce se ocupa un politist adevarat, ce cazuri rezolva, cum le rezolva si la ce nivel se implica, pentru a sfarsi mai apoi arestat si cu o cariera ruinata de niste ticalosi care, cel…

- Cu toate ca oamenii sunt tentati sa foloseasca impotriva rozatoarelor chimicale extrem de toxice, exista si metode care presupun utilizarea de substante biodegradabile, bazate pe plante, care nu afecteaza mediul si oamenii.

- IMAS a realizat un sondaj, pe luna iunie, comandat de USR, in care respondenții au fost chestionați cu cine ar vota la alegerile parlamentare. Liberalii ar obține la alegerile parlamentare un scor similar cu cel de la europarlamentarele din 26 mai, clasand partidul condus de Ludovic Orban…

- Nu s-a gasit nicio dovada a unui decalaj intre est si vest in ceea ce priveste compozitia produselor alimentare de marca, insa, pana la o treime dintre produsele testate aveau o compozitie clar diferita, desi erau comercializate sub marci identice sau similare, a afirmat Tibor Navracsics, comisarul…

- Comitetul Politic al USR a validat afilierea Uniunii la grupul parlamentar ALDE+Renaissance+USRPlus. „Liberalismul a invins. Tariceanu, Norica Nicolai și Daniel Barbu raman doar o poveste trista pentru Romania”, scrie deputatul Iulian Bulai.Deputatul Iulian Bulai a anunțat pe Facebook: „Comitetul…

- O masina second hand din trei, cumparata in primele cinci luni in Romania, avea kilometrajul dat inapoi, in total peste 4,7 milioane de kilometri. Studiul a fost realizat pe circa 1.200 de mașini, a caror valoare totala se ridica la aproape 17,6 milioane de euro, potrivit inspectorauto.ro. Datele verificate…

- Romanii cu un buget mai mic pentru a-si cumpara un autoturism sunt cei mai vulnerabili in fata ”tepelor” cu kilometri masluiti sau a daunelor ascunse, potrivit unui studiu realizat de platforma InspectorAuto.ro si publicat luni. Studiul a fost realizat de InspectorAuto.ro in perioada ianuarie…