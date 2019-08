Stiri pe aceeasi tema

- Decesele unor persoane de culoare (Michael Brown, Charleena Lyles, Tamir Rice, Stephon Clark etc.) in timpul unor actiuni ale politiei au fost extrem de mediatizate in SUA in ultimii ani, dand nastere printre altele miscarii 'Black Lives Matter' ('Viata negrilor conteaza').Insa, in absenta…

- Un criminal in serie din Statele Unite a fost prins dupa ce o femeie pe care o rapise a sunat, din casa lui, la serviciile de urgența, scrie digi24.ro.Operatoarea de la 911, numarul de urgența american, a stat cu femeia in telefon pana cand polițiștii au reușit sa o elibereze.

- Barbatul de 48 de ani din Curtea de Argeș, batut in trafic, a murit. Agresorii risca pana la 12 ani de inchisoare. Azi noapte, Catalin Plaiașu a facut stop cardiac și a murit. Acesta era internat in Spitalul Județean de Urgența din Pitești. Poliția a schimbat incadrarea juridica pentru cei doi agresori,…

- Politia din Chicago a anuntat ca in weekendul trecut, cand in SUA s-a sarbatorit Memorial Day - ziua in care sunt onorati militari cazuti la datorie - in metropola statului Illinois cinci oameni au fost ucisi de gloante, iar alti 26 raniti, transmite DPA.

- Cel putin 25 de detinuti de drept comun si-au pierdut viata si circa 20 de politisti au fost raniti vineri in Venezuela in violentele care au izbucnit intr-un centru de detentie la Acarigua (vest), au...

- Politia din statul indian Madhya Pradesh (centru) a descoperit ca membrii unei comunitati tribale au ucis in ultimul an circa 11 tigri din motive din motive ce tin de superstitie, a informat luni un ziar local de limba engleza, citat de Xinhua potrivit Agerpres. Politistii au arestat pana la…

- Mulți dintre satmarenii care sunt fumatori risca sa fie puși in situația de a se reorienta pentru a-și putea procura popular-numita iarba a dracului. Mai concret, este vorba despre cei care fumeaza indeosebi țigari de contrabanda – alea lejer și deloc discret gasibile prin piețele din Satu Mare. De…

- O mașina a intrat miercuri într-un grup de copii în vestul Japoniei, ucigând doi copii de doi ani și ranind alții, dintre care unul se afla în "stare critica", a anunțat poliția, citata de AFP. Accidentul a avut loc dimineața, la Otsu, în prefectura Shiga,…