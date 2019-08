Stiri pe aceeasi tema

- Declarațiile incredibile inregistrate video ale fetei de 15 ani, prietena Luizei, despre aceiași polițiști care au dus-o cu vorba pe mama Luizei Melencu! Izabela Bira, 15 ani și prietena a Luizei, este amenințata cu parul in propria curte, iar poliția nu intervine. Sunt aceiași polițiști din Dioști…

- Femeia care a pus pe jar Politia, miercuri la pranz, cu mesajul ca Alexandra Macesanu ar fi in viata este Florina Alexandra Ciobanu si traieste, potrivit informatiilor de pe pagina sa de Facebook, in Limassol, Cipru.

- Politistii au intervenit, miercuri la pranz, intr-un mod intempestiv, la o locuinta din Caracal, aflata in apropierea casei lui Gheorghe Dinca, barbatul care a recunoscut ca le-a ucis pe Alexandra Macesanu si pe Luiza Melencu.

- Prim-adjunctul STS, general de brigada Sorin Balan, a declarat, luni, la audierile din Comisia pentru aparare a Camerei Deputatilor, ca Serviciul nu a furnizat cele trei adrese gresite catre Politie, pentru ca in cazul apelurilor initiate de pe un telefon mobil, informatia este grafica, o adresa postala…

- Nikos Metaxas, criminalul in serie care a ucis șapte femei pe parcursul a trei ani in Cipru, printre care și o romanca și fiica acesteia, a fost condamnat la inchisoare pe viața, potrivit The Guardian.Cazul a provocat revolta in randul opiniei publice din Cipru din cauza modului superficial…

- Cazul a provocat revolta in randul opiniei publice din Cipru din cauza modului superficial in care au fost anchetate disparitiile victimelor de catre autoritati, iar ministrul Justitiei si seful Politiei si-au dat demisia in urma acestui scandal. Metaxas a primit sapte condamnari la inchisoare pe viata,…

- "Onoarea politiei ca institutie si cea a expertilor implicati a fost patata", au considerat reprezentii politiei. Najila Trindade, tanara care il acuza de viol pe Neymar, fotbalistul brazilian al echipei PSG, a fost audiata, vineri, mai multe ore la un comisariat de politie din Sao Paulo. Depozitia…

- Potrivit celui mai recent raport 'Focus on Spanish Society', publicat luni, Spania va deveni in 2040 tara cu cea mai mare speranta de viata din lume, depasind pentru prima data Japonia. Deja in 2017, potrivit Funcas, Spania ocupa primul loc in cazul femeilor. Bazat pe datele Eurostat - biroul european…