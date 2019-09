Stiri pe aceeasi tema

- Cu prilejul unei ceremonii organizate in portul Mombasa, presedintele Kenyei, Uhuru Kenyatta, a arborat drapelul national la bordul unui tanc petrolier care va transporta cei 200.000 de barili de petrol, cumparati de firma chineza ChemChina pentru 12 milioane de dolari. 'Exista momente speciale care…

- Celebra revista de politica externa, Foreign Affairs, prezinta pe prim sa pagina a numarului din septembrie-octombrie, cinci autocrati: Xi Jinping – presedintele Chinei, Recep Tayyip Erdogan – presedintele Turciei, Vladimir Putin – presedintele Rusiei, Rodrigo Duterte – presedintele din Filipine si…

- La dineul organizat în onoarea liderilor mondiali care participa la summitul G2 din Osaka (Japonia), presedintele rus Vladimir Putin a venit cu o cana termica din ceramica, servind din ea la masa, în timp ce omologi ai sai s-au delectat cu alte bauturi asigurate de gazde, informeaza agentiile…

- Președintele american Donald Trump a declarat vineri ca va avea discuții privind comerțul cu prim-ministrul japonez Shinzo Abe, în cadrul Summitul Grupului Natiunilor Dezvoltate si Emergente (G20) din Japonia, scrie Mediafax, citând Reuters. „Vom discuta despre multe lucruri…

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a oferit sambata omologului chinez Xi Jinping o cutie cu inghetata ruseasca drept cadou la aniversarea a 66 de ani, zi de nastere sarbatorita la Dusanbe, unde a avut loc summitul cu privire la securitatea in Asia, potrivit informatiilor furnizate de Kremlin, transmite…

- Președintele chinez Xi Jinping și-a sarbatorit sambata cea de-a 66-a aniversare alaturi de președintele rus Vladimir Putin. Liderul de la Kremlin i-a adus omologului sau, pe care il considera un prieten apropiat, inghețata drept cadou de ziua lui, scrie Reuters. Presa din China relateaza rareori despre…

- Liderul chinez Xi Jinping a vizitat joi Kargazstanul vecin, in cadrul celor mai recente eforturi ale Chinei de a-si spori influenta in Asia Centrala, potrivit agerpres.ro.Xi a descris fosta republica sovietica drept un "bun vecin" in timpul discutiilor cu presedintele kargaz Sooronbai Jeenbekov,…

