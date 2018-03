Africa de Sud: Sursa epidemiei de listerioza care a provocat moartea a 180 de persoane a fost identificata

Stiri pe aceeasi tema

- Noua persoane au murit dupa ce un camion a intrat intr-un autobuz plin cu oameni pe una dintre cele mai circulate șosele din Rusia. Accidentul s-a petrecut la doar cateva ore dupa ce in zona respectiva au mai murit trei oameni. In autobuzul respectiv se aflau 12 persoane…

- Doua persoane au fost ranite de gloante in noaptea de joi spre vineri in campusul unei universitati din Louisiana, in sudul Statelor Unite, a anuntat conducerea institutiei, precizand ca locul a fost de atunci securizat, informeaza AFP. "Politia universitatii confirma ca un incident implicand mai…

- Autoritațile din Bistrița-Nasaud au activat Planul Roșu dupa un accident rutier in care au fost implicate zece persoane. Potrivit pompierilor, o persoana a decedat iar alte șase au fost ranite și au nevoie de ingrijire medicala. Planul Roșu de Intervenție a fost declanșat la Bistrița-Nasaud dupa un…

- Incidentul s-a produs la Diyatalawa, la 190 km la est de capitala economica a tarii, Colombo. Originea exploziei nu este cunoscuta deocamdata, dar politia face cercetari in acest caz. Politistii incearca sa afle daca nu cumva o grenada ar fi fost prost manipulata si astfel ar fi produs explozia. …

- Echipajele de salvare iraniene au reluat in aceasta dimineața operațiunea de cautare a aeronavei care s-a prabușit duminica, in timp ce survola o regiune montana din sud-vestul Iranului. In acest timp, rudele celor 66 de oameni aflați la bordul avionului așteapta cu disperare vești, noteaza BBC News.…

- Sute de persoane din diverse tari au participat, sambata seara, la Sofia, la un mars organizat in onoarea unui general bulgar care a condus o organizatie pro-nazista in anii 1930-1940, relateaza News.ro. Ministrul bulgar de Externe a condamnat manifestarea, tragand un semnal de alarma asupra faptului…

- Nikolas Cruz, autorul atacului armat care a facut 17 morti intr-un liceu din sud-estul Floridei, era un adolescent amator de arme care a fost dat afara din aceasta institutie din motive disciplinare.

- Laurențiu Maxim s-a asezat, marți, in fața Parchetului Galați, avand cu el mai multe pancarte. El s-a declarat revoltat de faptul ca este singurul cercetat de polițiști. Protestatarul recunoaște ca in ultimii ani a gazduit fictiv sute de cetațeni moldoveni, dar spune ca autoritațile erau informate…

- Un mort, zeci de raniti si numeroase distrugeri a lasat in urma in regatul Tonga ciclonul Gita, care ar urma sa loveasca in cursul zilei de marti insulele Fiji, insotit de precipitatii abundente si rafale de vant de pana la 230 de kilometri pe ora, potrivit EFE. Politia din Tonga, citata de Radio New…

- 4 oameni si-au pierdut viata in sudul statului Filipine, unde furtuna tropicala Sanba a provocat ploi torentiale si alunecari de teren, a anuntat politia, potrivit AFP. Furtuna a adus si rafale de vant de 75 km/ora.

- Patru persoane si-au pierdut viata in sudul Filipinelor, unde furtuna tropicala Sanba a provocat ploi torentiale si alunecari de teren, informeaza marti politia citata de AFP. Furtuna insotita de rafale de vant de pana la 75 km/h a lovit coasta de est a insulei Mindanao. Ploile…

- Tragedia s-a produs dupa ce un avion privat de mici dimensiuni s-a prabusit in estul Belgiei, au anuntat, luni, autoritatile locale, potrivit site-ul agentiei de presa Reuters. Citeste si Avionul care s-a prabusit langa Moscova a explodat cand a atins solul, nu a existat incendiu inainte…

- Un tanar originar din Campina a fost reținut, duminica, de polițiști, și urmeaza sa fie prezentat instanței cu propunere de arestare preventiva, dupa ce a provocat un accident in Capitala, ranind mai multe persoane. Acesta s-ar fi aflat sub influența drogurilor, la momentul respectiv, iar soția susține…

- Autoritatile turce au arestat peste 300 de persoane suspectate de "propaganda terorista" pe retelele de socializare impotriva ofensivei duse de Ankara impotriva unei militii kurde in nord-vestul Siriei, relateaza AFP.

- Anunțul ca o mamica a murit dupa ce a nascut la maternitatea ISIS a cutremurat Constanța. Noi detalii ies la iveala, menite sa faca lumina în acest caz. Mamica se afla la cea de-a doua sarcina. Dupa ce pe primul copil l-a nascut prin cezariana, pe cel de-al doilea a ales sa-l nasca natural,…

- Autoritatile din capitala paraguayana Asuncion au decretat, miercuri, stare de urgenta timp de o luna dupa ce raul Paraguay a iesit din matca, pe fondul ploilor abundente din ultimele saptamani, relateaza site-ul televiziunii France 24, potrivit rtv.net.

- Autoritațile turce au arestat zeci de persoane pentru "raspandire de propaganda terorista" cu privire la incursiunile armatei in Siria, conform unui reportaj al televiziunii de stat. Astfel, numarul acestor deținuți, printre care se afla politicieni, jurnaliști și activiști, se ridica la aproape 100…

- Trei persoane au fost arestate pentru propaganda nazista in Polonia, a anuntat marti procuratura, transmite agentia poloneza de presa PAP. Cei trei au fost arestati la recomandarea Biroului procurorului din Gliwice (sudul Poloniei), care a lansat sub supervizarea procurorului general al…

- Autoritațile au fost nevoite sa evacueze un mall din Florida dupa ce au constatat ca au fost detonate doua dispozitive cu explozibili. Potrivit primelor informații, nicio persoana nu a fost...

- Un bebelus de opt luni a murit si alte 15 persoane au fost ranite, dupa ce un vehicul a intrat in multime in zona plajei Copacabana, din Rio de Janeiro. Potrivit politiei, soferul ar fi suferit o criza de epilepsie. Imaginile cu pietoni raniti intinsi pe trotuar au reamintit de atacuri teroriste,…

- Un copac a cazut peste barbat, iar acesta a murit pe loc, a anuntat politia din localitatea Emmerich-Elten, din Renania de Nord-Westfalia.La Ratingen, o femeie a fost ranita de un copac doborat de vant. Alte doua persoane au fost ranite intr-un accident rutier produs din cauza vantului.In…

- Autoritațile germane au efectuat percheziții la domiciliile a 10 presupuși spioni iranieni, ca urmare a unei operațiuni ample a agenției interne de informații a țarii (Bundesamt fur Verfassungsschutz- Bfv).

- Viscolul si temperaturile extrem de scazute au provocat moartea a cel putin patru persoane in sudul Statelor Unite, au acoperit drumurile cu un strat de gheata, au rupt cablurile de electricitate si au determinat inchiderea scolilor, informeaza Reuters. Temperaturi scazute si caderi de…

- Autoritatile iraniene au eliberat peste 400 de persoane retinute in protestele antiguvernamentale care au izbucnit in mai multe orase din tara la sfarsitul lunii decembrie, au relatat media de stat, citate de CNN. Douazeci si cinci de persoane au murit si un numar necunoscut de protestatari…

- Mandate de arestare au fost emise pe numele acestor patru barbati, dintre care doi in varsta de 19 ani, unul de 21 de ani si al patrulea de 26 de ani, potrivit aceleiasi surse.Ei sunt acuzati ca au plasat in august un dispozitiv exploziv in fata unui local anarhist din Pireu, marele port…

- Aproximativ 5.000 de traficanți de droguri scapa de pedeapsa cu moartea in Iran dupa ce țara a schimbat legislația facand-o mai blanda, scrie BBC News. Pedeapsa capitala a fost abrogata pentru unele infracțiuni privind traficul de droguri, iar șeful sistemului judiciar a declarat ca toate cazurile pot…

- Cele doua trenuri mergeau in aceeasi directie cand au intrat in coliziune, astfel ca multi dintre cei pasageri au suferit doar rani minore, informeaza Romania TV. De altfel, nu sunt raportate decese in urma acestui accident. Totusi, aproximativ 40 de persoane sunt in stare destul de grava, necesitand…

- Douazeci si noua de persoane si-au pierdut viata dupa ce ciclonul Ava a lovit Madagascar incepand de vineri pana duminica, au informat luni seara autoritatile guvernamentale din aceasta tara, potrivit Xinhua, citata de Agerpres.

- Douazeci si noua de persoane si-au pierdut viata dupa ce ciclonul Ava a lovit Madagascar incepand de vineri pana duminica, au informat luni seara autoritatile guvernamentale din aceasta tara, citate de Xinhua. Biroul national pentru gestionarea riscurilor si a dezastrelor (BNGRC) a anuntat…

- Cel putin 23 de persoane au fost ucise si numeroase altele ranite dupa producerea unei puternice explozii in orasul Idlib din nord-vestul Siriei, controlat de rebeli. Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), cu sediul in Marea Britanie, a informat ca ...

- Ninsorile abundente care au afectat provincia Anhui din estul Chinei incepand de la 3 ianuarie au provocat moartea a 13 persoane, au anuntat vineri autoritatile guvernamentale provinciale, citate de Xinhua. Cea mai puternica furtuna de zapada din 2008 a afectat pana in prezent 1,06 milioane…

- Rafalele violente de vant care au afectat miercuri mai multe tari din Europa au provocat moartea unei persoane, deraierea unui tren, au perturbat traficul aerian si au intrerupt furnizarea alimentarii cu energie electrica la mii de locuinte, informeaza Reuters si AFP. In Elvetia, furtuna…

- Un copil în vârsta de trei ani si jumatate care se juca la aragaz a declansat joi incendiul de la New York, soldat cu moartea a 12 persoane, a anuntat vineri comandantul pompierilor locali, Daniel Nigro, relateaza AFP. 'Am descoperit ca focul s-a declansat într-o…

- Autoritatile ucrainene si separatistii prorusi au inceput miercuri sa efectueze un schimb de prizonieri, ce poate ajunge la 380 de persoane, in estul rebel al Ucrainei, fiind cel mai important schimb de persoane detinute de catre partile implicate conflictul ce dureaza de aproape patru ani in regiune,…

- In ultima saptamana, peste 700 de persoane si aproape 100 de autovehicule semnalate prin Sistemul Informatic Schengen au fost depistate de politistii romani si de autoritatile de pe teritoriul celorlalte state membre. Totodata, 330 de persoane cautate de autoritatile romane au fost identificate de autoritatile…

- Accident grav, sambata dimineata, pe DN7. Autoritatile au declansat planul rosu de interventie, dupa ce un TIR s-a ciocnit cu un microbuz in care se aflau 9 persoane. In urma accidentului, 4 persoane au fost ranite grav, iar alte 5 au suferit diferite traumatisme sau atacuri de panica. A

- Femeia, in varsta de 53 de ani, a fost vazuta ultima data in aeroportul din Orly, in 16 decembrie, iar de atunci nimeni din familie nu mai știe nimic de ea. Ea a plecat din Timișoara in 15 decembrie cu destinația finala Abidjan, Coasta de Fildeș. Femeia mergea la nunta fratelui ei, iar primul…

- Cel putin sase persoane au murit, iar alte zeci au fost ranite in urma accidentului feroviar produs luni in statul american Washington, anunta autoritatile americane. Bilantul victimelor ar putea creste, a avertizat un oficial din cadrul Departamentului National pentru Siguranta Transporturilor.…

- Planul roșu de intervenție a fost inițiat de autoritațile din Bacau in urma unui accident rutier in care au fost implicate un autobuz și un autoturism. Șase persoane au nevoie de ingrijiri medicale. Autoritațile din Bacau au inițiat planul roșu in urma unui accident rutier petrecut in localitatea Barsanești,…

- Nici nu s-au stins ecourile crimei de la metroul din București, ca o alta nenorocire s-a intamplat la metrou. Nu in București, ci la Bruxelles, in stația de metrou Bockstael. Doi romani au fost implicați intr-o altercație sangeroasa in stația din Bruxelles, iar unul dintre ei a murit. Celalalt este,…

- Furtuna tropicala Kai-Tak a lovit sambata arhipelagul filipinez, viiturile si alunecarile de teren provocand decesul a trei persoane, potrivit autoritatilor, informeaza DPA. Sase persoane...

- Autoritatile din municipiul Buzau au activat planul rosu de interventie dupa ce un autoturism a intrat intr un grup de persoane aflate in fata Scolii generale nr. 1 din Buzau. Din primele informatii, ar fi ranite cel putin cinci persoane, iar la fata locului se afla mai multe ambulante. UPDATE 12:31…

- Autoritatile din municipiul Buzau au activat planul rosu de interventie dupa ce un autoturism a intrat intr un grup de persoane aflate in fata Scolii generale nr. 1 din Buzau. Din primele informatii, ar fi ranite cel putin cinci persoane, iar la fata locului se afla mai multe ambulante, scrie News.ro.Conform…

- Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) a fost informata oficial ca in Romania nu a fost distribuit laptele praf (formula pentru bebelusi) produs de firma Lactalis din Franta, contaminat cu Salmonella Enterica, potrivit unui comunicat emis marti.…

- Prima zapada a venit cu "surprize". In ultimele 24 de ore, pe teritoriul țarii s-au produs 47 de accidente rutiere. Dintre acestea, 18 s-au soldat cu decesul a trei persoane si traumatizarea altor 30, noteaza NOI.md. Mai exact, din cauza vitezei neadecvate, a vizibilitații, a condițiilor si a situației…

- Trei persoane au ajuns la spital in urma unui accident provocat de un satmarean, in municipiul Oradea. Evenimentul rutier a avut loc duminica (10 decembrie) dupa-amiaza, in jurul orei 15.00. Potrivit purtatorului de cuvant al Politiei Bihor, Alina Dinu, accidentul a fost provocat de un sofer de 33 de…

- Trei persoane au ajuns la spital dupa ce un automobil și un tractor s-au tamponat. Accidentul a avut loc ieri seara pe traseul Otaci-Edineț. Potrivit poliției, șoferul mașinii ar fi circulat cu viteza depașita.

- Autoritatile din statul american California au emis joi ordine de evacuare pentru aproximativ 200.000 de locuitori, in conditiile in care incendiile de vegetatie s-au extins in ultimele ore, relateaza site-ul agentiei The Associated Press. Sute de case din zona metropolitana a Los Angelesului si dincolo…

- Autoritatile au fost nevoite sa inchida zona tragediei, deoarece exista persoane care vor sa se duca voluntar sa caute victima, desi e risc maxim de o noua avalansa. Totodata, autoritatile vorbesc despre cateva greseli fatale facute de cei trei salvamontisti. Acestia au schimbat traseul, iar faptul…