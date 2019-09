Stiri pe aceeasi tema

- Printul Harry si sotia lui, Meghan Markle, se afla in primul lor turneu in Africa de Sud impreuna cu fiul lor Archie de doar patru luni. Cuplul regal a fost intampinat in Cape Town cu urale.

- Printul Harry al Marii Britanii si sotia sa, Meghan, au inceput luni un turneu in sudul Africii, denuntand intr-un orasel din Africa de Sud violentele impotriva femeilor, o chestiune arzatoare in aceasta tara, relateaza AFP.

