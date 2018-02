Africa de Sud: presedintele Jacob Zuma si-a anuntat demisia imediata

Stiri pe aceeasi tema

- Demisia lui Zuma devine astfel epilogul indelung asteptat al unei crize politice care a zguduit tara timp de mai multe saptamani. Presedintele a facut anuntul in cadrul unui discurs televizat catre natiune. Dupa saptamani intregi de incertitudine care a aruncat tara intr-o criza…

- Congresul National African (ANC), aflat la putere in Africa de Sud, a anuntat miercuri ca o motiune de neincredere in cazul presedintelui tarii, Jacob Zuma, va fi dezbatuta joi in parlament, daca pana atunci seful statului sud-african nu-si va da demisia, asa cum i-a ordonat partidul, relateaza AFP…

- Presedintele american Donald Trump a propus luni un buget federal de 4.400 de miliarde de dolari pentru anul fiscal 2019, care prevede reducerea programelor interne, cresterea cheltuielilor militare si finantarea constructiei zidului de la granita cu Mexicul, transmite Reuters, conform news.ro.Bugetele…

- Presedintele francez Emmanuel Macron i-a cerut vineri omologului sau rus Vladimir Putin "sa faca totul pentru ca regimul sirian sa opreasca degradarea intolerabila a situatiei umanitare" si si-a exprimat "ingrijorarea" fata de "posibila folosire a clorului" in atacuri chimice impotriva civililor,…

- Președintele turicie, Recep Tayyip Erdogan, acuza ca Statele Unite lucreaza impotriva intereselor Turciei, Iranului și, posibil, a Rusiei, in nordul Siriei, unde americanii trimit suport militar pentru forțele kurde. ”Daca SUA susțin ca vor trimite 5.000 de camioane și 2.000 de avioane cargo pline de…

- Presedintele SUA Donald Trump si premierul japonez Shinzo Abe au discutat vineri aspecte privind extinderea sistemului de aparare antiracheta, precum si alte eforturi de a consolida apararea Japoniei, a anuntat Casa Alba in contextul intensificarii tensiunilor privind programul nuclear nord-coreean,…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a avertizat Turcia, miercuri, ca operatiunea desfasurata in regiunea Afrin nu ar trebui sa devina o scuza pentru invadarea Siriei, afirmand ca isi doreste ca Ankara sa isi coordoneze actiunile impreuna cu aliatii, informeaza, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Presedintele in functie al Cehiei, Milos Zeman, conduce dupa turul al doilea al alegerilor prezidentiale, desfasurat vineri si sambata, in fata contracandidatului sau, independentul Jiri Drahos, conform rezultatelor venite de la 10% dintre sectiile de vot, transmite Reuters. Zeman, cunoscut…

- Presedintele american Donald Trump a declarat vineri, la Davos, ca va pune intotdeauna Statele Unite pe primul plan, dand asigurari ca ''American First'' nu inseamna ''America singura'', dar avertizand in acelasi timp ca SUA ''nu vor mai inchide ochii''…

- Presedintele american Donald Trump a declarat joi ca este dispus sa discute sub juramint cu procurorul special Robert Mueller, in cadrul anchetei privind ingerintele Rusiei in alegerile prezidentiale americane din 2016, relateaza site-ul agentiei Reuters. "De fapt, abia astept acest lucru. As face-o,…

- Presedintele ceh Milos Zeman i-a cerut miercuri din nou lui Andrej Babis sa incerce formarea guvernului, desi acesta din urma a pierdut primul vot de incredere al legislativului si este cercetat penal pentru frauda cu fonduri europene, informeaza agentiile AFP si Reuters. Solicitarea lui Zeman a…

- Presedintele filipinez Rodrigo Duterte si-a instruit luni armata si politia sa il impuste daca devine dictator si sta la putere peste cat ii permite mandatul, un scenariu asupra caruia atrag atentia inamicii sai, in contextul eforturilor sustinatorilor sai de a schimba Constitutia, relateaza Reuters.Controversatul…

- “Si-a îndeplinit în mod defectuos atributiile de serviciu referitoare la atribuirea si plata serviciilor de deszapezire a localitatii Floresti, prin efectuarea unor plati nelegale, concretizate în semnarea platilor sau asumarea lor, în cuantum total de 123.516,4 lei…

- Presedintele filipinez Rodrigo Duterte a cerut joi forului legislativ sa adopte o lege privind autodeterminarea minoritatii musulmane a tarii, avertizand ca neadoptarea ei ii va determina pe rebelii separatisti sa abandoneze demersurile pentru pace si sa declare din nou razboi, relateaza Reuters.…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a obtinuit un scor normal la examenul cognitiv si prezinta o stare excelenta de sanatate, desi ar beneficia de pe urma unei diete cu continut scazut de grasimi, combinata cu cateva zeci de minute de sport pe zi, a declarat medicul Casei Albe, citat de Reuters.

- Demisia premierului Mihai Tudose in opinia liderilor politici din Romania: Alina Gorghiu, lider PNL: PSD ar trebui sa-și dea demisia fiindca nu guverneaza in beneficiul Romaniei, ci al lui Liviu Dragnea. "Al doilea Guvern PSD daramat tot de PSD pentru pofta ce-a poftit-o Daddy Dragnea. Penibil, nu?…

- Liderii PSD decid astazi, in CEx, cine va fi propus premier Liderii PSD se vor reuni marti, la ora 11.00, in sedinta CEx, pentru a decide cine va fi propunerea pentru functia de premier, dupa demisia lui Mihai Tudose. Comitetul Executiv al PSD a votat luni retragerea sprijinului politic acordat…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat ca a decis prelungirea pentru ultima data a suspendarii sanctiunilor impuse Iranului cu privire la programul nuclear al acestei tari, dar vrea ca in perioada urmatoare Washingtonul si aliatii sai europeni sa corecteze “erorile teribile” din acordul din…

- Liderul PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a anuntat, vineri seara, ca i-a solicitat lui Liviu Dragnea convocarea Comitetului National Executiv (CEX) pentru saptamana viitoare, cjhiar luni sau marti, pentru "a lamuri situatia din partid", scrie news.ro. Acesta a invocat o "ruptura evidenta" si "o autonomizare…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat joi ca liderul opozitiei, Alexei Navalnii, ar fi alegerea Statelor Unite pentru presedintia Rusiei, dupa ce Washingtonul a condamnat decizia potrivit careia Navalnii nu are niciun drept legal sa candideze, relateaza site-ul agentiei Reuters. "Persoana pe care…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat, joi, ca nord-coreeanul Kim Jong-Un este un lider competent si matur, care a castigat o „runda“ in ceea ce priveste disputa cu Vestul legata de programul sau nuclear si cel al rachetelor cu raza lunga de actiune, relateaza AP si Reuters.

- Președintele Partidului Național Liberal, Ludovic Orban, a solicitat demisia ministrului Carmen Dan. Orban a precizat ca pe fondul incapacitații PSD de a guverna, cetațeanul roman este in pericol. PNL a solicitat nu doar demisia ministrului de Interne, ci și demisia șefului IGPR. Președintele PNL, Ludovic…

- Organizatia iraniana pentru energie atomica a anuntat miercuri ca o reimpunere a sanctiunilor de catre SUA ar insemna o incalcare a acordului nuclear international incheiat de Teheran, adaugand ca Republica Islamica are capacitatea sa creasca semnificativ imbogatirea uraniului, relateaza Reuters.…

- Partidul Demnitate și Adevar spune ca reacția autoritaților cu privire la cazul avortului de la Institutul Mamei și Copilului este o "tentativa de mușamalizare". "Intr-un stat democratic, in mod normal se impunea demisia imediata a ministrului Sanatații, a șefului instituției medicale, coroborata cu…

- Presedintele SUA, Donald Trump, s-a autodeclarat sambata un "geniu foarte stabil", dupa aparitia, vineri, a unei carti extrem de critice la adresa sa in care ii este pusa la indoiala capacitatea de a-si exercita functia, relateaza Reuters. 0 0 0 0 0 0

- Mii de peruani au participat joi la marsuri de protest in tara impotriva gratierii fostului lider autoritar Alberto Fujimori de catre presedintele in exercitiu, care este implicat intr-un scandal de coruptie, si au cerut noi alegeri generale, informeaza vineri Reuters, potrivit Agerpres. Protestele…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan l-a catalogat drept terorist pe omologul sau sirian, Bashar al-Assad, adaugind ca procesul de pace in Siria nu poate continua atit timp cit acesta ramine liderul regimului de la Damasc, informeaza agentia de stiri Reuters. Ministerul de Externe de la Damasc a reactionat…

- Turcia va aduce in atentia Adunarii Generale a ONU rezolutia prin care se solicita SUA sa-si retraga declaratia privind recunoasterea Ierusalimului drept capitala a Israelului, a anuntat marti presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, relateaza Reuters. Rezolutia a fost introdusa luni in…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a vorbit luni despre o noua strategie de securitate nationala si a cerut Pakistanului sa adopte masuri decisive impotriva terorismului, noteaza Reuters. Acesta a mai spus ca Washington trebuie sa faca fata provocarii lansate de programele de arme din Coreea de Nord.

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a anuntat vineri ca tara sa ia unele initiative la Organizatia Natiunilor Unite (ONU) pentru anularea deciziei Statelor Unite ale Americii (SUA) de a recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelului, relateaza agentia Reuters.Adresandu-se unei multimi…

- Presedintele rus Vladimir Putin, care a anuntat saptamana trecuta ca vrea sa obtina un nou mandat la alegerile din martie anul viitor, a explicat joi ca va candida independent, dar spera sa fie sustinut de mai multe formatiuni politice. Liderul de la Kremlin a mai afirmat joi, in cadrul conferintei…

- Presedintele ceh Milos Zeman a numit miercuri un guvern minoritar condus de premierul Andrej Babis, care a anuntat imediat ca va incerca sa obtina votul de incredere in parlament la 10 ianuarie, relateaza Reuters. Cu promisiuni de a lupta impotriva migratiei si de a eficientiza statul, partidul condus…

- ​Tesla Motors a primit de la PepsiCo cea mai mare comanda, 100 de unitati, pentru camionul sau electric Semi Truck, totalul comenzilor primite de companie fiind de cel putin 285, scrie Reuters. Tesla a promis ca in 2019 va produce primele unitati ale camionului anuntat a avea o autonomie de 800 km.…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat luni ca decizia Statelor Unite ale Americii de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului face Washingtonul complice la varsarea de sange, relateaza Reuters.

- Presedintele Poloniei, Andrzej Duda, l-a desemnat vineri pe actualul ministru al finantelor Mateusz Morawiecki in functia de prim-ministru al tarii, dupa ce Beata Szydlo si-a prezentat demisia din acest post, transmit Reuters si PAP. Partidul Lege si Justitie (PiS), aflat la guvernare la Varsovia,…

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a avertizat joi ca recunoașterea Ierusalimului drept capitala a Israelului de catre omologul sau american Donald Trump așaza regiunea Orientului Mijlociu "intr-un cerc de foc", relateaza Reuters și AFP. * Donald Trump a anunțat ca SUA…

- Cabinetul libanez s-a intrunit marți pentru prima data de cand țara a intrat intr-o criza politica in urma cu o luna, cand premierul Saad Hariri și-a anunțat demisia la televiziune din Arabia Saudita, demisie asupra careia a revenit marți, relateaza agențiile AFP și Reuters. Hariri s-a întors…

- Presedintele american Donald Trump a declarat sambata - in prima sa reactie dupa ce fostul sau consilier pe probleme de securitate nationala, Michael Flynn, a recunoscut ca a mintit FBI - ca nu a existat "absolut nicio complicitate" intre echipa sa de campanie si Rusia, informeaza Reuters si AFP.…

- Presedintele american, Donald Trump, il va primi vineri, la Casa Alba, pe premierul Libiei, Fayez al-Sarraj, transmite Reuters. Cei doi oficiali vor discuta despre cooperarea antiterorista si modalitatile de dezvoltare a relatiilor bilaterale, a anuntat miercuri Casa Alba, conform Agerpres.Libia…

- Presedintele FIFA, Gianni Infantino, a declarat ca lupta impotriva discriminarii va fi prioritara la Cupa Mondiala din Rusia si a avertizat ca meciurile pot fi abandonate, in cazul producerii unor incidente rasiste, informeaza Reuters."Ne vom asigura ca nu se vor produce incidente si vom avea…

- Președintele francez Emmanuel Macron, aflat in vizita in Africa, a ținut marți sa se distanțeze de predecesorii sai, afirmand ca provine dintr-o generație care nu vrea sa le spuna africanilor ce sa faca și ca iși dorește sa-și concentreze eforturile pe repararea relațiilor dintre Africa și Europa,…

- Guvernul Cehiei in exercițiu iși va depune demisia la urmatoarea sa reuniune pe 29 noiembrie, a anunțat vineri pe Twitter premierul ceh Bohuslav Sobotka, deschizand calea unei noi administrații in urma alegerilor legislative din luna octombrie, relateaza Reuters. Președintele ceh Milos…

- Premierul libanez Saad Hariri a anuntat miercuri ca si-a amanat demisia la cererea presedintelui tarii, Michel Aoun, in vederea mai multor consultari, relateaza agentiile dpa, Reuters si AFP, potrivit agerpres.ro. ''Mi-am prezentat astazi demisia presedintelui Aoun. Mi-a cerut sa mai astept,…

- Presedintele statului Zimbabwe, Robert Mugabe, si-a anuntat demisia, astazi, prin intermediul unei scrisori.Presedintele statului Zimbabwe, Robert Mugabe, si-a anuntat demisia, astazi, prin intermediul unei scrisori. Anuntul vine in conditiile in care partidul de guvernamant a lansat un proces parlamentar…

- Telemeaua de Sibiu a devenit motiv de disputa politica la nivel local. Organizatia județeana a PSD a cerut demisia președintelui Consiliului Judetean, de la PNL, pentru ca a lipsit la evenimentul "Telemea de Sibiu - Indicație Geografica Protejata", ce a avut loc

- Robert Mugabe, presedintele statului Zimbabwe, a acceptat, luni, sa-si depuna demisia, urmand sa faca un anunt oficial in acest sens, a declarat o sursa oficiala citata de CNN și Mediafax. Potrivit sursei citate, scrisoarea sa de demisie a fost deja redactata. Alte doua surse au precizat duminica seara…

- Președintele statului Zimbabwe nu și-a anunțat demisia. "Congresul urmeaza sa aiba loc in saptamanile viitoare. Eu voi prezida dezbaterile", a declarat el spre surpriza generala la cateva ore dupa ce a fost demis din functia de presedinte al ZANU-PF. Pe de alta parte, liderul veteranilor…