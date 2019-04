Africa de Sud - Peste 50 de morţi în urma ploilor torenţiale Peste 50 de persoane si-au pierdut viata in regiunile din sudul si estul Africii de Sud in urma ploilor torentiale care au provocat inundatii si alunecari de teren, au anuntat miercuri autoritatile, citate de Reuters.



Echipele de interventie au cautat printre resturile locuintelor si altor cladiri prabusite in zonele de coasta din provincia KwaZulu-Natal unde cel mai recent bilant indica 51 de decese, potrivit autoritatilor locale.



Regiunea a fost afectata timp de mai multe zile de ploi torentiale, insa autoritatile nu au anticipat amploarea precipitatiilor abundente care…

Sursa articol: agerpres.ro

