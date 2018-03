Stiri pe aceeasi tema

- Un tribunal sud-coreean a emis joi un mandat de arestare impotriva fostului presedinte Lee Myung-bak, la cateva zile dupa un interogatoriu maraton condus de procurori pentru acuzatii de coruptie, transmite AFP, citand agentia Yonhap. Lee Myung-bak, in varsta de 76 de ani, presedinte intre 2008 si 2013,…

- Agentia de stiri Yonhap, din Coreea de Sud, transmite ca un tribunal a emis un mandat de arestare pentru fostul presedinte, Lee Myung-bak, sub acuzațiile de luare mita si alte acuzatii. Judecata pentru corupție și deturnare de fonduri Park Geun-Hye, presedinta sud-coreeana destituita, judecata in prezent…

- Azi am facut șadința pentru ca, n-am reușit sa dam de, hai sa zicem, noul dom’ președinte de la cejeu, carele asemeni eroului din bancul cu cocoșatul, pe langa cea cu foncția de vice s-o pomenit și cu cea de șaf plin, ca sa-i mearga bine. Nu de alta, dar am fi vrut sa știm cum merge trebile in județ,…

- Christina Verchere va prelua de la 1 mai 2018 mandatul de CEO al OMV Petrom S.A. se arata intr o informare transmisa catre Bursa de Valori Bucuresti. "In sedinta de astazi, Consiliul de Supraveghere a luat act de faptul ca doamna Christina Verchere va prelua functia de Presedinte al Directoratului si…

- Parchetul din Seul a anuntat luni ca a cerut emiterea unui mandat de arestare impotriva fostului presedinte sud-coreean Lee Myung-bak, care este banuit de coruptie. Acesta devine al patrulea fost presedinte sud-coreean inca in viata care are de-a face cu justitia tarii, fiind urmarit, inculpat sau…

- Duminica, in Rusia au loc alegeri prezidentiale. Un scrutin fara probleme pentru tarul Putin care va fi reconfirmat la Kremlin pentru inca 6 ani. Singura lui temere e legata de absenteism. O prezenta scazuta la urne i-ar mai putea stirbi din putere.

- Intr-o interventie telefonica la Romania TV, Mircea Badea a anuntat ca a fost chemat la Serviciul de Ordine Publica pentru ca „a postat mai multe mesaje defaimatoare catre instituția poliției și cuvinte jignitoare la adresa polițiștilor”. Tot acum, Badea a anuntat ca nu se prezinta marti la politie…

- Interviu cu domnul Razvan Emanoil Roșca, președinte PMP Mehedinți Care mai sunt, domnule președinte, preocuparile PMP, intr-o perioada in care, pe plan politic, in afara congresului faraonic al PSD, prea multe nu sunt de semnalat? PMP Mehedinți va demara in perioada urmatoare o campanie de strangere…

- Fostul presedintele sud-african Jacob Zuma va fi urmarit pentru coruptie in legatura cu un contract de achizitie de arme, in valoare de 30 miliarde de ranzi (2, 5 miliarde de dolari), la sfarsitul anilor 90, a spus procurorul-sef al statului, Shaun Abrahams, relateaza Reuters.

- Update: Marian Vanghelie ramane in libertate. Judecatorii au respins cererea DNA de inlocuire a controlului judiciar cu arestarea preventiva. Update: Judecatorii vor decide in scurt timp daca Marian Vanghelie se intoarce dupa gratii. Vanghelie a fost vineri dimineata in fata judecatorilor unde si-a…

- Limitarea dobanzilor nu este necesara, dobanzile, medii, practicate in prezent de banci fiind sub limitele pe care initiativa legislativa de plafonare a lor le-ar stabili, insa ar putea avea efectul contrar, de a determina institutiile financiare sa le majoreze pana limita de sus, a explicat, miercuri,…

- Congresul chinez a votat duminica eliminarea limitelor mandatului prezidențial, astfel ca Xi Jinping va ramane președinte pe viața. Au fost doar doua voturi impotriva și trei abțineri, la circa 3.000 de delegați. Congresul este orga...

- Tot ea i-a programat dosarul lui Iohannis dupa ce a fost validat ca președinte La Romania TV, unul dintre oamenii fostului presedinte, Traian Basescu , o acuza pe Livia Stanciu de la CCR ca ar fi condamnat un primar dintr-un motiv incredibil. Pe cand era judecator, Livia Stanciu l-a condamnat pe…

- Comitetul Executiv al PSD, care se reuneste astazi, la Parlament, urmeaza sa valideze lista candidatilor care vor cere votul in congresul de maine. Procedura a fost contestata chiar si de catre unii candidati, pe motiv ca nu permite tuturor sa isi incerce sansa pentru functiile de conducere, transmite…

- Rezultatul anual al Universal Robots – venituri ce au depașit în premiera granița de 1 miliard de coroane daneze, atingând astfel un obiectiv stabilit în 2013 – s-a datorat în mare masura performanței impresionante din ultimul trimestru al anului, care a adus…

- Magistrații Judecatoriei Tg-Jiu au finalizat cercetarea judecatoreasca in procesul in care au fost judecați, pentru comiterea unor fapte de corupție, omul de afaceri motrean Mihai Ramescu și primarul comunei Slivilești, Sorin Bucurescu, dupa mai bine de un an de cand dosarul a fost repus pe…

- 'Sa nu lasam stanga nationalistilor. Noua social-democratie trebuie sa fie cu adevarat de stanga', a spus el intr-un interviu acordat cotidianului Le Soir si postului RTL, in care si-a prezentat o carte recent publicata si intitulata 'Dans ce clair-obscur surgissent les monstres' (In acest clar-obscur…

- Totul a inceput in timpul in care evolua Serghei Baburin, un alt candidat la prezidențialele din 18 martie curent. Jirinovski a intervenit peste timpul alocat lui Baburin, iar Sobciak l-a indemnat pe acesta la calm. Astfel, liderul PLDR a numit-o „proasta” pe fosta moderatoare TV.„Nu trebuie…

- Park, in varsta de 66 de ani, a fost destituita de Curtea Constitutionala in martie 2017, iar printre cele 18 capete de acuzare se regasesc fapte de coruptie, luare de mita, abuz de putere si divulgarea unor secrete de stat.Potrivit procurorilor, fostul presedinte si-a depasit atributiile…

- Averea presedintilor americani a diferit destul de mult de la un presedinte la altul. Donald Trump a fost primul miliardar ales presedinte, în timp ce Harry Truman si-a petrecut mare parte din viata în datorii si tumult financiar. O comparatie a averilor presedintilor este destul de…

- Fostul presedinte al Consiliului Judetean Neamt, Ionel Arsene, aflat in arest preventiv pentru trafic de influenta, a cerut, vineri, revocarea masurii sau inlocuirea ei cu controlul judiciar. Instanta a respins cererea, transmite corespondentul Mediafax.

- Fostul presedinte bolivian Gonzalo Sanchez de Lozada va fi judecat luna viitoare in Florida pentru rolul sau in reprimarea de revolte populare, reprimare ce a dus la peste 50 de morti in Bolivia in 2003, potrivit unor documente ale justitiei date publicitatii miercuri, informeaza joi AFP, conform…

- Tribunalul Alba a demarat audierea martorilor in dosarul crimei din Partos, Alba Iulia, in care este judecat in stare de arest preventiv inculpatul Lupu Madalin Miki, acuzat de omor calificat si tentativa de omor calificat. Au raspuns la intrebari primele persoane care au ajuns la locul faptei.

- Transelectrica poate face fata cresterii viitoare a cererii pe zona urbana daca isi indeplineste planul de dezvoltare, iar fara realizarea unor investitii nu vom reusi sa optimizam functionarea locala si regionala a sistemului,a declarat Corina Popescu, presedinte directorat Transelectrica la …

- Mandatul fostului presedinte sud-african Jacob Zuma s-a suprapus cu o serie lunga de acuzatii de coruptie, in care personajele principale erau fratii Gupta. Acestia au fost acuzati ca au controlat numeroase companii de stat, iar presedintele tarii era cel mai bun instrument de aparare impotriva oamenilor…

- Cyril Ramaphosa, in varsta de 65 de ani, a fost investit joi in functia de presedinte al Africii de Sud, dupa ce predecesorul sau, Jacob Zuma, a demisionat pe fondul acuzatiilor de coruptie. Citeste si Africa de Sud are un nou presedinte. Cyril Ramaphosa are o avere de peste 450 de milioane…

- Conferinta pentru alegeri a Comitetului de Coordonare Local OPV 3 PNL Baia Mare, organizata in 15 februarie, in Baia Mare, l-a ales cu vot majoritar, pe domnul Gheorghe Barbus in functia de presedinte. “Va promit ca, la fel ca si in celelalte proiecte in care m-am implicat pana acum, ma voi dedica 100%…

- Cyril Ramaphosa a fost ales, joi, in functia de presedinte al Africii de Sud, dupa ce Jacob Zuma a demisionat in contextul in care a pierdut sustinerea propriului partid, Congresul National African (ANC), relateaza site-ul BBC News.

- Jacob Zuma si-a anuntat, miercuri seara, demisia din functia de presedinte al Africii de Sud, amenintat cu destituirea pe cale parlamentara in contextul unui scandal de coruptie. Intr-un discurs televizat catre natiune, acesta a precizat ca decizia sa va avea ...

- Președintele Africii de Sud, Jacob Zuma, și-a depus demisia dupa ce partidul din care face parte a anunțat ca va vota alaturi de opoziție pentru demiterea sa. Zuma și familia acestuia sunt acuzați de corupție și deturnarea fondurilor publice. Jacob Zuma și-a dat demisia din funcția de președinte al…

- Președintele Africii de Sud a demisionat, dupa mai multe zile de tensiuni și conflicte cu propriul partid. Jacob Zuma și-a anunțat demisia „cu efect imediat”, cedand astfel ordinelor formațiunii sale politice, Congresul National African (ANC), relateza BBC News. „Am decis sa demisionez cu efect imediat…

- Jacob Zuma si-a anuntat, miercuri seara, din functia de presedinte al Africii de Sud, amenintat cu destituirea pe cale parlamentara in contextul unui scandal de coruptie. Intr-un discurs televizat catre natiune, acesta a precizat ca decizia sa va avea “efect ...

- Fostul presedinte georgian Mihail Saakasvili, expulzat din Ucraina si trimis in Polonia in aceasta saptamana, a sosit miercuri in Olanda, unde este hotarat 'sa-si continue lupta', a declarat el pentru AFP. 'Continuam lupta', a spus Saakasvili dupa sosirea din Polonia, sugerand ca intentioneaza…

- Fostul presedinte al Guatemalei (2008-201), Alvaro Colom, a fost arestat, marti, alaturi de alti noua fosti ministri ai guvernului sau, in contextul unui scandal de coruptie care afecteaza reteaua de transport public a capitalei, a anuntat Parchetul, relateaza AFP.

- Biroul executiv al Partidului Social Democrat (SPD) din Germania se intalneste marti si este de asteptat sa o numeasca pe Andrea Nahles ca prima femeie presedinte a formatiunii, dupa ce Martin Schulz a demisionat in contextul tulburarilor din partid privind noul acord de coalitie cu conservatorii,…

- Fostul presedinte al Republicii Moldova Vladimir Voronin a declarat, vineri, ca Traian Basescu trebuie audiat de Serviciul de Informatii si Securitate al Republicii Moldova (SIS) deoarece actiunile fostului presedinte roman ar submina statalitatea moldoveana, relateaza Deschide.md. ”Cum sa…

- Plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului a aprobat, miercuri, cu 289 de voturi "pentru" si 18 "impotriva", propunerea ca senatorul PSD Titus Corlatean sa ocupe functia de presedinte al Comisiei speciale pentru coordonarea activitatilor parlamentare necesare pregatirii Presedintiei Consiliului…

- Cele trei femei cu varste cuprinse intre 29 si 37 de ani au fost retinute de politistii constanteni, urmand ca dupa-amiaza sa se prezinte in fata instantei cu propunere de arestare preventiva. Ele sunt acuzate de lovire si alte violente si tulburarea ordinii si linistii publice. Incidentul a avut loc…

- Fostul presedinte brazilian Luiz Inacio Lula da Silva a fost condamnat, miercuri, la 12 ani si o luna de inchisoare pentru coruptie si spalare de bani, sentinta fiind pronuntata de cei trei judecatori ai Curtii de Apel din Porto Alegre.

- Fostul presedinte brazilian Luiz Inacio Lula da Silva a fost condamnat, miercuri, la 12 ani si o luna de inchisoare pentru coruptie si spalare de bani, sentinta fiind pronuntata de cei trei judecatori ai Curtii de Apel din Porto Alegre.Potrivit AFP, pedeapsa poate fi pusa in aplicare doar…

- Fostul presedinte al Braziliei, Luiz Inacio Lula da Silva, cunoscut ca Lula, a fost condamnat, miercuri, de catre Curtea de Apel din Porto Alegre, Brazilia, pentru coruptie, relateaza Reuters. Doi dintre cei trei judecatori au mentinut, astfel, condamnarea la inchisoare pentru mita, decisa de o instanta…

- Fostul presedinte Traian Basescu este dezamagit de decizia instantei de a-i respinge cererea de anulare a decretului de retragere a cetațeniei Republicii Moldova. Decizia magistratului nu este insa definitiva si poate fi atacata cu apel, in 30 de zile. "Nu am ce comenta. E decizia instantei. S-a respins…

- Fostul presedinte Traian Basescu s-a aratat dezamagit de decizia instantei de a-i respinge cererea de anulare a decretului de retragere a cetațeniei Republicii Moldova. Decizia magistratului nu este insa definitiva si poate fi atacata cu apel, in 30 de zile. "Nu am ce comenta. E decizia instantei.…

- Lee Sang-Deuk, 82 de ani, care a avut o influenta foarte mare in timpul presedintiei (2008-2013) fratelui sau, este suspectat ca a primit sute de milioane de woni din partea Serviciului national de informatii (NIS), a informat agentia sud-coreeana Yonhap. Fost avocat, Lee Sang-Deuk a fost condamnat…

- Procuratura sud-coreeana a efectuat luni perchezitii la domiciliul si biroul fratelui fostului presedinte Lee Myung-Bak, in cadrul unei anchete asupra unor posibile sume de bani primite de fostul sef al statului, relateaza AFP. Lee Sang-Deuk, 82 de ani, care a avut o influenta foarte mare…

- Interviu cu domnul RAZVAN EMANOIL ROȘCA, președinte PMP Mehedinți Domnule președinte, daca va trece de votul Parlamentului, doamna Vasilica Viorica Dancila va deveni premier, al treilea dupa doar un an de zile de cand Alianța PSD-ALDE a preluat guvernarea… Sa fim serioși, votul in Parlament nu-i decat…

- Judecatoarea Mirela Sorina Popescu urmeaza sa sustina, joi, in fata Sectiei pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), interviul pentru un nou mandat in functia de presedinte al Sectiei penale a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, conform Agerpres.Potrivit unui anunt…

- Trei autoturisme au fost implicate in jurul orei 11 intr-un accident deosebit de grav pe strada Budiul Mic din Tirgu Mureș, ne-a informat ISU Horea Mureș. In urma impactului, noua persoane au fost ranite. Dintre acestea, una foarte grav care a ramas incarcerata, fiind nevoie de intervenția echipajului…

- „Treptat, treptat ne îndreptam ca în cazul Navalnîi contra Rusia... Cam așa vad eu lucrurile”. Așa a comentat astazi Dorin Chirtoaca decizia instanței de a prelungi controlul judiciar pe numele sau cu înca 30 de zile Primarul supendat a mai adaugat ca…