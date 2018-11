Deputatii sud-africani au decis sa se mobilizeze impotriva practicii de a creste lei in captivitate pentru a servi drept tinte vanatorilor de trofee, informeaza AFP. Initiativa survine in conditiile in care in prezent in Africa de Sud traiesc circa 8.000 de lei crescuti in captivitate pentru vanatoare, comert cu oase sau organe, turism sau cercetare, potrivit estimarilor organizatiilor dedicate protectiei faunei salbatice. Pe de alta parte, doar 3.000 de lei traiesc in salbaticie, in parcuri nationale unde este interzisa vanatoarea. Desi vanatoarea…