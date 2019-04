Africa de Sud: Cel putin 13 morti dupa prabusirea acoperisului unei biserici in urma ploilor torentiale

Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 13 persoane au murit si alte 16 au fost ranite in Africa de Sud dupa prabusirea partiala a acoperisului unei biserici din provincia KwaZulu Natal (nord-est), in timpul slujbei religioase, au in...

- CHIȘINAU, 13 mart - Sputnik. Un videoclip filmat în Africa de Sud a devenit viral pe Internet saptamâna trecuta. În film se vede cum un polițist în uniforma își lovește o colega. Apoi el se așaza, iar polițista iese din camera înjurând în timp ce pe…

- Cel putin 12 persoane si-au pierdut viata sambata ca urmare a prabusirii unui avion DC3 care efectua o cursa regionala in centrul Columbiei, a anuntat serviciul de protectie civila, relateaza AFP, titrat de Agerpres. ”Regretam accidentul avionului care efectua legatura intre San Jose del Guaviare si…

- Panyaza Lesufi, sefa educatiei din provincia Gauteng, a oferit detalii pe Twitter privind incidentul la scurt timp dupa ce aleea s-a surpat la liceul Hoerskoool Driehoek din Vanderbijlpark. Nu este clara cauza incidentului, in care, potrivit datelor oficiale, cel putin trei elevi au murit,…

- Trei persoane au murit si alte 172 au fost ranite in urma unei puternice tornade care a afectat capitala Cubei, Havana, in noaptea de duminica spre luni, potrivit presedintelui cubanez Miguel Diaz-Canel, citat de AFP. "Suntem in drum pentru a inspecta locurile afectate de acest fenomen…

- Un individ a impuscat cel putin cinci persoane miercuri intr-o banca din Sebring, in centrul Floridei, a anuntat politia locala a acestui stat din sud-estul SUA, transmite AFP, relateaza Agerpres. “Avem cel putin cinci victime”, a declarat in cursul unui briefing de presa Karl Hoglund, seful politiei…