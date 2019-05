Africa de Sud - Arnold Schwarzenegger, agresat în timpul unui eveniment sportiv Actorul de la Hollywood Arnold Schwarzenegger a fost agresat sambata la Johannesburg de un barbat care l-a lovit cu picioarele in spate in timpul unui eveniment sportiv organizat de vedeta, informeaza AFP. "Va multumesc ca va faceti griji pentru mine, dar nu sunt motive de ingrijorare", a scris Schwarzenegger, in varsta de 71 de ani, pe pagina sa de Twitter. Actorul, fost guvernator al statului California, se afla in mijlocul unei discutii cu fani sai la Sandton Convention Centre din Johannesburg cand un barbat a facut un salt inainte si l-a lovit pe actor cu picioarele in spate. "Am crezut ca… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

