Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila i-a cerut joi ministrului Justiției, Ana Birchall, sa vina de urgența cu propuneri pentru modificarea legislației astfel incat infracțiunea de rapire sa fie mai bine definita, iar pentru cazurile grave sa fie interzisa eliberarea condiționata. Dancila a spus, la inceputul ședinței…

- Ziarul Unirea Pentru a vota INTERZICEREA eliberarii condiționate pentru criminali, violatori, pedofili, talhari și corupți, Florin Roman apeleaza la Dancila și la PSD Pentru a vota INTERZICEREA eliberarii condiționate pentru criminali, violatori, pedofili, talhari și corupți, Florin Roman apeleaza la…

- Premierul Viorica Dancila i-a cerut joi ministrului Justiției, Ana Birchall, sa vina de urgența cu propuneri pentru modificarea legislației astfel incat infracțiunea de rapire sa fie mai bine definita, iar pentru cazurile grave sa fie interzisa eliberarea condiționata.

- Premierul Viorica Dancila i-a cerut joi ministrului Justiției, Ana Birchall, sa vina de urgența cu propuneri pentru modificarea legislației astfel încât infracțiunea de rapire sa fie mai bine definita, iar pentru cazurile grave sa fie interzisa

- - Premierul Viorica Dancila i-a cerut joi ministrului Justiției Ana Birchall sa vina cu propuneri pentru modificarea legislației, astfel incat rapirea sa fie mai bine definita, iar pentru cazurile grave sa fie interzisa eliberarea condiționata, conform Mediafax.Citește și: SURSE Directorul…

- Elena Udrea s-a intors in Romania. Romania TV a difuzat luni imagini de la locuinta acesteia din Corbeanca. In imagini poate fi vazuta silueta unei femei care tine din brate un copil mic in timp ce trece prin dreptul unei ferestre. Duminica, fostul ministru a parasit Costa Rica, fiind vazuta alaturi…

- Nicolae Stanciu (26 de ani) s-a intors in Europa, dupa numai jumatate de an la Al Ahli. Mijlocașul roman a semnat cu Slavia Praga un contract valabil pe 4 ani. Acesta va purta numarul 7. Stanciu a...

- Vincent Kompany a fost prezentat oficial la Anderlecht Bruxelles. Internationalul belgian va fi antrenor-jucator la clubul care l-a lansat in fotbalul mare. Fundasul revine dupa 13 ani la echipa sa de suflet.