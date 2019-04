Africa de Sud: 167 de coarne de rinocer, confiscate de poliţie Doi barbati au fost arestati in nord-vestul Africii de Sud dupa ce in vehiculul lor au fost gasite 167 de coarne de rinocer, a anuntat duminica politia citata de DPA. Politia a primit o informatie in legatura cu un numar "considerabil" de coarne de rinocer si i-a interceptat pe cei doi barbati in zona Hartbeespoortdam, la vest de capitala Pretoria. Coarnele, cu o valoare "substantiala", erau destinate pietelor din Asia de Sud-Est, a precizat politia. In China si Vietnam un kilogram de corn de rinocer poate costa pana la 30.000 de dolari. Un corn cantareste de obicei intre 3 si 7 kilograme. Comertul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

