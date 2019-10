In prezentarea programului sau de politica nationala cu ocazia traditionalului Discurs al Reginei, ce va fi prezentat luni, premierul britanic Boris Johnson va pune accentul pe dorinta sa de a realiza Brexitul la 31 octombrie. Totusi, Londra si UE s-au aratat prudente duminica in legatura cu sansele lor de divort amiabil, negocierile intense desfasurate si in weekend la Bruxelles neinregistrand progrese asupra chestiunii spinoase a frontierei irlandeze post-Brexit.

''Ramane mult de lucru pentru a depasi impasul'', a estimat duminica negociatorul-sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier.