- ​Huawei ar vrea sa lanseze, spre finalul anului 2019, un smartphone echipat cu un sistem de operare propriu, HongMeng, în locul sistemului de operare Android al companiei Google, potrivit unor surse citate de publicația chineza Global Times. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro....

- Chen Daoxiang a declarat la o receptie in Hong Kong miercuri noapte, marcand a 92-a aniversare a Armatei de Eliberare a Poporului, ca recent au fost 'o serie de incidente extrem de violente', potrivit South China Morning Post. 'Acestea au afectat prosperitatea si stabilitatea orasului si au reprezentat…

- Presa chineza de stat a publicat imagini cu urmarile ultimelor proteste antiguvernamentale din Hong Kong, acest lucru marcand o schimbare de strategie care pare sa aiba drept scop canalizarea furiei publice impotriva demonstrantilor, in timp ce Beijingul da semne ca vrea o reactie mai dura a autoritatilor…

- Premierul bulgar Boiko Borisov a convocat o reuniune de urgenta a tuturor serviciilor din domeniul aplicarii legii, in vederea examinarii riscurilor la adresa securitatii nationale. Ministrul Finantelor Vladislav Goranov a declarat pentru presa dupa reuniune ca hackerii care au comis atacul au contactat…

- BCR Banca pentru Locuinte (BCR BpL) are in vedere atat actiuni legale in Romania cat si la curtile internationale in contextul in care institutia a primit o decizie nefavorabila la Inalta Curte de Justitie in disputa cu Curtea de Conturi referitoare la sistemul de economisire-creditare (bauspar),…

- "Forțe straine" încearca sa "raneasca China prin producerea unei stari de haos în Hong Kong", susțin agențiile de presa chineze aflate sub conducerea statului, dupa ce sute de mii de persoane au protestat fața de o lege privind extradarea, scrie BBC News. Duminica,…

- Viorica Dancila se dezice total de epoca Dragnea si anunta, intr-un interviu pentru publicatia Politico.eu, ca doreste revenirea la integritate, meritocratie si democratie interna in PSD.Premierul afirma, in interviul citat, ca tema justitiei a facut mult rau partidului si a polarizat societatea.…

- Gazeta Sporturilor a publicat astazi, concomitent cu partenerii francezi de la Mediapart, acuzațiile grave facute de Cornel Dinu despre coruperea lui Ion Craciunescu de catre Bernard Tapie, intamplare ce ar fi avut loc in anul 1993. Atunci, Bernard Tapie, patronul de la acea vreme al lui Olympique Marseille,…