Premierul socialist spaniol Pedro Sanchez a facut miercuri la Strasbourg, in plenul Parlamentului European (PE), o pledoarie pentru o Europa mai sociala care sa poata astfel in opinia sa combate cresterea popularitatii euroscepticilor, el incercand astfel sa se afirme ca omul forte al familiei socialiste europene, care intampina de pe pozitii slabite alegerile europarlamentare din luna mai, relateaza AFP. Foarte putini eurodeputati erau in hemiciclul Parlamentului European atunci cand Pedro Sanchez si-a facut intrarea alaturi de presedintele PE, Antonio Tajani, mai ales in zona din spatele liderului…