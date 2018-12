Unul este șeful statului, celuilalt i se spune "domnule președinte": Klaus Iohannis este liderul centrului-dreapta, iar Liviu Dragnea, cel care conduce cu mana de fier stanga, acum la putere in Romania. Cei doi se afla pe poziții divergente in cazul tuturor subiectelor in momentul in care Bucureștiul preia președinția rotativa a Uniunii Europene la 1 ianuarie, scrie AFP, intr-o analiza cu titlul: Klaus Iohannis și Liviu Dragnea, duelul "președinților"