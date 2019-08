AFP: Este inevitabil un Brexit fără acord? Numerosi deputati britanici, atat din randul conservatorilor aflati la guvernare cat si din opozitia laburista si liberal-democrata se impotrivesc cu indarjire intentiei noului premier Boris Johnson de a decide o iesire din UE fara un acord, pe 31 octombrie, daca blocul comunitar nu accepta renegocierea acordului convenit cu premierul Theresa May, dar respins de legislativul britanic. Pentru a zadarnici un Brexit fara acord, acesti deputati ar putea asadar sa incerce sa provoace caderea guvernului si convocarea anticipatelor, noteaza AFP intr-un comentariu publicat marti. Insa exista… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Se indreapta Regatul Unit catre alegeri generale anticipate? Si ar putea acestea sa opreasca un ''Brexit dur'' sau, dimpotriva, sa-l incurajeze? Numerosi deputati britanici, atat din randul conservatorilor aflati la guvernare cat si din opozitia laburista si liberal-democrata se impotrivesc…

- Un grup de parlamentari britanici pro-europeni a esuat in incercarea de a-l impiedica pe viitorul premier sa decida un Brexit fara acord, dupa ce presedintele Camerei Comunelor a decis ca amendamentul legislativ propus de ei sa nu fie supus la vot. Opozitia laburista si alti parlamentari britanici…

- Opozitia laburista si alti parlamentari britanici adversari ai iesirii din UE au mai incercat, fara succes, sa impiedice un eventual ''no deal'' (Brexit fara acord) prin motiuni prezentate de fiecare data cand a fost votat in Camera Comunelor acordul privind Brexitul convenit de premierul demisionar…

- Intr-un interviu pentru BBC, Boris Johnson a dat asigurari ca, in cazul in care va deveni prim-ministru pana la finalul lunii iulie, guvernul sau nu va impune in niciun caz ''controale si o frontiera dura in Irlanda de Nord''. ''Evident, acest lucru nu depinde doar de noi, ci si de cealalta parte.…

- Mai multi membri ai cabinetului au declarat ca Theresa May nu poate ramane la conducerea executivului, in timp ce altii au insistat ca ea trebuie sa-si prezinte planul in parlament.Sefa executivului le-a declarat parlamentarilor britanici ca este nevoie de ''compromis din toate partile''.Marti,…

- McDonnell a spus ca va astepta sa vada detaliile ofertei prezentate de premierul Theresa May, dar ca ceea ce s-a relatat pana in prezent referitor la noul document ce va fi prezentat in parlament ''nu inspira incredere''. Detaliile documentului vor fi prezentate de premierul May marti dupa-amiaza…

- Premierul britanic Theresa May se afla sub presiunea propriului partid pentru a renunta la oferta prezentata opozitiei laburiste in vederea aprobarii parlamentare a acordului privind Brexitul, relateaza marti Reuters. La aproape trei ani dupa ce 52% dintre britanici au votat pentru iesirea Regatului…

- O solutionare a impasului asupra Brexitului in discutiile dintre guvernul premierului britanic Theresa May si Partidul Laburist, de opozitie, este posibila, dar este putin probabil sa survina in aceasta saptamana, a apreciat Laura Kuenssberg, editor politic la BBC, citand o sursa guvernamentala, relateaza…