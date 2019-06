AFM va finanta 90% din infrastructura statiilor de incarcare pentru masini electrice, realizate de operatorii economici

Stiri pe aceeasi tema

- Taximetriștii saboteaza nu numai companiile alternative de transport, ci chiar și firmele care propun servicii „verzi” in trafic, precum inchirierea de trotinete și biciclete. Un indemn halucinant al unui șofer de taxi la boicotarea societaților care ofera inchirierea de trotinete a aparut pe un grup…

- Guvernul a aprobat miercuri memorandumul privind schema de ajutor de stat, de 250 de milioane de lei, pentru instalarea acestor stații de încarcare, pe șoselele din România și în orașe. Ministerul Mediului estimeaza ca în toamna va fi lansata sesiunea de finanțare pentru acest…

- „Casa inteligenta” a depasit deja granita utopiei sau a filmelor SF si a devenit realitate, intr-un context in care inovatia si digitalizarea sunt prioritati asumate de catre companii din sectorul energetic, precum E.ON, care considera ca noile tehnologii pot si trebuie sa fie puse la dispozitia clientilor…

- Arsene a precizat ca, prin acest proiect, Consiliul Judetean Neamt va realiza, prin fonduri europene, investitii importante in infrastructura de transport din Piatra-Neamt. 'Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice va achizitiona, in numele CJ Neamt, 21 de autobuze electrice cu…

- Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anunțat ca a depus la Administrația Fondului pentru Mediu un proiect in valoare de aproape 1,9 milioane de lei vizand instalarea a inca 8 puncte de incarcare a vehiculelor electrice. Contribuția locala va fi de 10%. Potrivit primarului, cite doua puncte de incarcare vor…

- Aflat la Titu, la lansarea programelor Rabla Clasic si Rabla Plus 2019, Cornel Brezuica, președintele Administrației Fondului de Mediu a Post-ul Președintele AFM promite 1200 de stații de incarcare electrice. Care este situația la Dambovița apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Administratia Fondului pentru Mediu (AFM) lucreaza la elaborarea unor programe de finantare in vederea realizarii infrastructurii de incarcare pentru autovehicule electrice, pe gaz natural sau hidrogen, a declarat miercuri, la Centrul tehnic de la Titu, presedintele AFM, Cornel Brezuica. …

- Municipiul Suceava, care detine cea mai mare retea de statii de incarcare a vehiculelor electrice din tara, urmeaza sa beneficieze de inca zece, amplasate in șapte locatii, in baza unui proiect finantat 90% de la Administratia Fondurilor pentru Mediu.„Trebuie ca in municipiul Suceava sa ...