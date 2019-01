Stiri pe aceeasi tema

- Sesiunea de depunere a dosarelor de finantare in cadrul Programului prin care pot fi construite statii de reincarcare pentru vehiculele electrice in municipiile resedinte de judet se prelungeste pana pe data de 29 martie 2019, a anuntat, luni, intr-un comunicat de presa, Administratia Fondului pentru…

- Primaria Satu Mare va implementa un proiect in valoare de 1,7 milioane de lei prin care se vor crea 5 puncte de reincarcare pentru vehiculele electrice și hibride. Astazi, 11 ianuarie consilierii locali au aprobat valoarea contribuției municipiului Satu Mare, care se adauga la fondurile din cadrul Programului…

- Consiliul General al Primariei Municipiului București a aprobat astazi proiect de hotarare privind acordare de vouchere - statii de reincarcare rapide pentru vehicule electrice si electrice hibrid plug-in -, inițiat de viceprimarul Tomnița Florescu și de consilierii generali Claudiu Daniel Catana,…

- Primaria Capitalei va acorda 500 de vouchere a cate 10.000 de lei persoanelor fizice sau juridice care detin spatii comerciale si care infiinteaza statii de reincarcare rapida pentru vehicule electrice si electrice hibrid plug-in, potrivit unui proiect aprobat, miercuri, in sedinta CGMB.

- Conducerea Primariei Piatra-Neamt vrea sa infiinteze sase statii de reincarcare pentru vehicule electrice si a depus in acest sens un proiect de finantare la Agentia de Protectie a Mediului, se arata intr-un comunicat de presa remis, AGERPRES, de municipalitatea pietreana. Proiectul este in valoare…

- Consiliul Local al municipiului Constanta se intruneste in sedinta ordinara joi, 29 noiembrie 2018, la sediul Companiei Nationale Administratia Porturilor Maritime Constanta Sala de Marmura a Garii Maritime. Pe ordinea de zi se afla si doua proiecte de hotarare care se refera la vehiculele electrice.…

- Enel X Romania, divizia de servicii avansate de energie a Grupului Enel, a anuntat ca va instala circa 2.500 de puncte de incarcare in toate regiunile Romaniei, in perioada 2019-2023, in urma unor investitii totale de 15 pana la 20 de milioane de euro.

- Grupul german de telefonie Deutsche Telekom a anuntat luni ca a demarat constructia unei retele de statii de incarcare pentru vehiculele electrice in Germania, prin adaugarea unor cabluri de alimentare la actualele sale "cutii gri", care sunt amplasate in interiorul