Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui comunicat de presa al institutiei, transmis joi AGERPRES, in Programul 'Rabla' au fost acceptate 156 dosare pentru 260 autovehicule, in timp ce in Programul 'Rabla Plus' au fost aprobate 23 de dosare pentru 72 autovehicule, dintre care opt electrice hibride si 64 electrice 100%. Listele…

- Administratia Fondului pentru Mediu (AFM) a aprobat, joi, 49 de dosare pentru achizitia a 69 de autovehicule prin Programul "Rabla Clasic", destinat persoanelor juridice, potrivit Agerpres.Citește și: Lovitura dura pentru Lucian Mindruța! Acuzat de raspandirea de știri false "Ca urmare…

- Potrivit unui comunicat al AFM, Administratia Fondului pentru Mediu a publicat liste noi cu persoanele juridice acceptate in Programul de stimulare a innoirii Parcului auto national (Programul Rabla) si in Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin promovarea…

- Administratia Fondului pentru Mediu (AFM) a avizat, luni, 331 de dosare in cadrul programelor "Rabla" si "Rabla Plus" destinate persoanelor juridice, respectiv un dosar pentru instalarea de statii de reincarcare pentru vehicule electrice in municipiul Zalau potrivit Agerpres Conform unui comunicat…

- Bucuresti, 12 aug /Agerpres/ - Administratia Fondului pentru Mediu (AFM) a avizat, luni, 331 de dosare in cadrul programelor "Rabla" si "Rabla Plus" destinate persoanelor juridice, respectiv un dosar pentru instalarea de statii de reincarcare pentru vehicule electrice in municipiul Zalau. …

- Comitetul de avizare din cadrul Administratiei Fondului pentru Mediu (AFM) a aprobat luni alte 167 de dosare de finantare pentru Programele ''Rabla'' si ''Rabla Plus'' pentru persoanele juridice si a admis trei contestatii.

- Pentru Programul "Rabla" au fost acceptate 138 de dosare pentru 212 autovehicule si trei contestatii pentru patru autovehicule, iar pentru Programul "Rabla Plus" au fost acceptate 29 de dosare pentru 72 autovehicule dintre care 65 pur electrice si sapte electrice hibride.Listele persoanelor…

- Comitetul de avizare din cadrul Administratiei Fondului pentru Mediu (AFM) a aprobat miercuri alte 225 de dosare de finantare pentru Programele "Rabla" si "Rabla Plus" pentru persoanele juridice.