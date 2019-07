Stiri pe aceeasi tema

- Boris Johnson sau Jeremy Hunt va fi anuntat ca prim-ministru al Marii Britanii pe 23 iulie, a transmis marti Partidul Conservator, citat de Reuters si AFP. Partidul a precizat ca votul prin posta la care vor participa in jur de 160.000 de membri ai Partidului Conservator si care va decide cine o va…

- Fostul ministru de externe britanic Boris Johnson, favorit pentru a-i succeda premierului Theresa May si sustinator fervent al unui Brexit dur, a afirmat marti ca ar fi ciudat pentru Uniunea Europeana daca ar impune tarife asupra produselor britanice exportate spre blocul comunitar dupa Brexit, transmite…

- Intr-un interviu pentru BBC, Boris Johnson a dat asigurari ca, in cazul in care va deveni prim-ministru pana la finalul lunii iulie, guvernul sau nu va impune in niciun caz ''controale si o frontiera dura in Irlanda de Nord''. ''Evident, acest lucru nu depinde doar de noi, ci si de cealalta parte.…

- ''In ceea ce priveste dezbaterile, el este un las. Este extrem de lipsit de respect sa spui ca nu o sa apari in nicio confruntare directa in doua saptamani, cand membrii partidului te-ar putea vedea inainte ca ei sa te voteze. Oamenii trebuie sa stie ce vei face si tu trebuie sa raspunzi acelor intrebari.…

- Fostul ministru de externe britanic si actual deputat conservator Boris Johnson, sustinatorul unui Brexit 'dur', si-a consolidat marti avansul in cursa pentru succesiunea prim-ministrului Theresa May, castigand detasat turul al doilea de scrutin desfasurat in cadrul Partidului Conservator, transmite…

- "Indiferent de numele noului prim-ministru britanic, acordul este pe masa. Se poate accepta sau respinge", a declarat Jean Asselborn, ministrul luxemburghez de Externe. El a adaugat ca unele detalii ar putea fi renegociate, insa subiectele principale - inclusiv factura "divortului", solutia…

- 'Ma voi prezenta ca viitor sef al conservatorilor si prim-ministru al tarii noastre mari', a declarat Sajid Javid intr-o postare pe Twitter. 'Trebuie sa restabilim increderea, sa cream unitate si noi oportunitati in Marea Britanie', a continuat el. Pentru a face aceasta, el vrea 'mai intai si inainte…