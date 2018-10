Stiri pe aceeasi tema

- Iranul ascunde materiale pentru fabricarea de arme nucleare intr-un depozit de armament din Teheran, a acuzat joi, in discursul rostit la reuniunea Adunarii Generale ONU, premierul Israelului, Benjamin Netanyahu. "Astazi, dezvalui pentru prima data ca Iranul are o alta baza secreta, in Teheran,…

- Iranul a facut luni apel la emliminarea completa a militantilor teroristi din provincia siriana Idlib, inainte de a discuta cu reprezentanti ai Siriei si Rusiei despre situatia din regiune, relateaza site-ul agentiei Reuters.