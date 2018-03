Stiri pe aceeasi tema

- Report record la extragerea Joker din 18 martie. Loteria Romana organizaeaza duminica, 18 martie, noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc dupa ce la tragerile loto de joi, 15 martie, Loteria Romana a acordat 18.926 de caștiguri in valoare totala de 1.339.397,35 lei.…

- O tanara care a trait pe strazi dupa ce a fost data afara de fostul iubit, are acum o viața extravaganta. Primește cadouri de mii de dolari, pleaca in vacanțe de lux și locuiește intr-o vila situata pe malul unei ape. Jeanemarie Almulla are 26 de ani și este din Miami. Acum ceva vreme, tanara a trecut…

- Comisia Europeana vrea detalii despre metroul spre Otopeni. Comisia Europeana a transmis o scrisoare prin care cere clarificari legate de traseul ales, dar si de costurile pentru proiectul liniei de metrou Bucuresti-Otopeni (Magistrala 6). Critica principala adusa de Comisia Europeana vizeaza traseul…

- Ryanair, cea mai mare companie aeriana low-cost din Europa, va renunta incepand cu programul de iarna (finalul lunii octombrie-inceputul lunii noiembrie 2018) la cursele de pe aeroportul din Oradea. „Din motive comerciale, Ryanair nu va opera zboruri din/catre Oradea in programul de iarna…

- Ryanair, cea mai mare companie aeriana low-cost din Europa, se asteapta ca in 2020 sa transporte intre 170 de 180 de milioane de pasageri pe an, cresterea fiind stimulata de zborurile spre Franta si Scandinavia, a afirmat, marti, directorul general Michael O'Leary, transmite Reuters.

- Regina Damian s-a nascut in Turkmenistan, insa la varsta de sase ani s-a mutat in Rusia. Dupa terminarea scolii a plecat in lume, a trait in mai multe tari din Europa, iar acum aproape doi ani a ajuns in Romania.

- Fie ca vorbim despre Caraibe, Africa, Asia sau destinații din America de Nord, Centrala, Australia sau alte destinații turistice de pe mapamond, toate apar in oferta EXIMTUR pe anul acesta, prezentata la Targul de Turism Vacanța 2018. Reprezentanții agenției de renume național au pregatit…

- Compania aeriana Wizz Air, liderul pietei locale, a transportat anul trecut circa 700.000 de pasageri pe rutele operate din si spre Timisoara, dintr-un total de patru milioane de clienti inregistrati din 2008, atunci cand operatorul a inceput zborurile pe acest aeroport. Wizz Air a deschis…

- Premierul Bulgariei, Boiko Borisov, a ordonat marti trimiterea unui avion guvernamental pentru preluarea a peste 90 de cetateni bulgari blocati pe Aeroportul din Timisoara din cauza redirectionarii unei aeronave a companiei Ryanair, relateaza agentia Focus. - continua -

- Un grup de piloti care a condus anul trecut revolta angajatilor Ryanair a cerut luni demisia directorului general Michael O’Leary, cel mai recent indiciu al tensiunilor din interiorul celei mai mari companii aeriene low-cost din Europa, transmite Reuters, preluata de Agerpres. Consiliul reprezentanţilor…

- Fiat Chrysler va renunta la motoarele diesel pentru toate vehiculele de pasageri pana in 2022, dupa ce cererea s-a prabusit in urma scandalurilor in care au fost implicate motoarele de tip diesel, potrivit Financial Times. In cadrul unui plan pe patru ani care va fi anuntat public pe data…

- Compania low-cost Ryanair inchide, din 25 martie, baza de la Timișoara, motivandu-și decizia cu rezultatele slabe comerciale obținute pe zborurile din zona. Ryanair nu va mai zbura de la Timișoara decat spre Milano-Bergamo și București, renunțand la alte cinci curse.

- Discovery anunța audiențe record pentru primele zile ale Jocurilor Olimpice de iarna . Conform masuratorilor realizate prin metoda “Total Video”, peste 212 milioane de utilizatori au urmarit Jocurile Olimpice pe toate ecranele, iar vizionarile video s-au apropiat de un miliard. Pyeongchang, Vineri,…

- Stere Farmache, fost director al Bursei de Valori Bucuresti (BVB), a fost numit administrator provizoriu al Sphera Franchise Group (simbol bursier SFG), care reuneste sub umbrela sa companiile care detin brandurile KFC, Pizza Hut si Pizza Hut Delivery, arata un raport al companiei, citat de News.ro.…

- Americanii de la 3Pillar fac 100 de angajari in Romania. Clujul, primul pe lista Compania americana 3Pillar Global, specializata in furnizarea de servicii informatice, iși va mari in acest an echipa din Romania cu inca 100 de specialisti, urmand sa ajunga la 600 de angajati in cele trei centre locale:…

- Site-urile de rezervari ale celor doua mari companii aeriene low cost Ryanair și Wizz Air dau o veste foarte proasta romanilor și strainilor care intenționeaza sa calatoreasa in țara noastra. Potrivit sistemului de rezervari online, ultimele zboruri pe care Wizz Air le va opera intre Timișoara și Eindhoven…

- EY Romania a deschis campania de recrutare de juniori, prin care va angaja peste 150 de studenti si absolventi din intreaga tara, care se vor alatura companiei in birourile din Bucuresti, Cluj-Napoca, Iasi si Timisoara. EY Express se deruleaza pe parcursul a patru luni si reprezinta un program…

- EY România a deschis campania de recrutare de juniori, prin care va angaja peste 150 de studenți și absolvenți din întreaga țara, care se vor alatura companiei în birourile EY din București, Cluj-Napoca, Iasi si Timisoara. Procesul se va desfașura în cadrul unui amplu program…

- Primaria Sectorului 6, prin Centrul Cultural European Sector 6, va așteapta in acest sfarșit de saptamana la o noua ediție a evenimentului “Kids Club”. Pe 3 și 4 februarie a.c., intre orele 17:00 – 20:00, continua la Plaza Romania (Rotonda), Bd. Timisoara nr. 26Z, proiectul artistic dedicat atat prichindeilor,…

- Presedintele Calin Popescu Tariceanu a declarat, vineri, ca taxa de solidaritate a fost scoasa din programul de guvernare, insa a spus ca nu se renunta la impozitul pe venitul global, care nu este operationalizat inca, deoarece Ministerul Finantelor nu dispune deocamdata de logistica necesara. ”Am discutat…

- Compania aeriana Ryanair face recurtari in toata tara pentru posturile de insoțitori de zbor. Absolventii de cursuri de steward sunt invitati de Crewline, compania de recrutare contractata de Ryanair, sa depuna un CV si sa se inscrie intr-una din zilele de interviu ale companiei, din Bucuresti, Timisoara,…

- Mai mulți pasageri ne-au semnalat, saptamana trecuta, faptul ca au avut intarzieri mari la plecarile și aterizarile la Timișoara cu avioane ale companiei Ryanair. Astfel, potrivit pasagerilor, in data de 8 ianuarie, cursa de Stansted/Londra a decolat de pe Aeroportul Internațional Traian Vuia din Timișoara…

- ESET, lider global în securitatea informațiilor, a identificat și a analizat noul cod malware folosit de Turla – un grup notoriu de spionaj cibernetic, sponsorizat de entitați de stat - ce vizeaza organizații politice importante din Europa de Est. Acest nou instrument, dezvaluie ESET,…

- „Uitati-va la Tarom. Pilotii poate ca se simt multumiti acolo pentru ca fac parte dintr-un sindicat, dar cu tot respectul, este doar o chestiune de timp pana cand Tarom va disparea de pe piata. Tarom este compania aeriana nationala de aici si are o cota de piata de doar 15%, iar Blue Air, Wizz Air sunt…

- Jozsef Varadi, CEO al transportatorului Wizz Air, crede ca organizarea angajatilor in sindicate nu este foarte eficienta, dand exemplul companiei de stat Tarom, si spune ca se recurge la aceasta forma de organizare atunci cand lucrurile nu merg bine intr-o companie. „Uitati-va la Tarom.…

- In total companiile din grupul Lufthansa (Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines si Eurowings) au transportat anul trecut 130,04 de milioane de pasageri in 2017, o crestere de 18,6% comparativ cu 2016 si cu un milion de pasageri mai mult decat rivala Ryanair. Potrivit Agerpres,…

- Ryanair, cea mai mare companie aeriana din Europa, introduce incepand cu 15 ianuarie noua politica pentru bagaje. Astfel, compania a introdus noi tarife reduse pentru bagajele inregistrate (si a crescut dimensiunile tolerate pentru acestea) pentru a incuraja mai multi clienti sa-si inregistreze…

- Compania aeriana low-cost Ryanair a anuntat, miercuri, ca in 2017 a transportat un numar record de 129 de milioane de pasageri, in pofida primei greve a pilotilor din istoria companiei, care a obligat-o sa anuleze mai multe mii de zboruri. Ryanair a subliniat ca numarul pasagerilor transportati…

- Compania low-cost irlandeza Ryanair vine cu o oferta fulger de final de an. Operatorul propune mai multe destinații cu plecare din Romania, la prețul de 9,99 euro. Oferta este valabilă până pe 31 decembrie, inclusiv. Prețul de 9,99 euro este pe segment, cu taxele de aeroport…

- Compania aeriana low-cost Ryanair nu a reusit sa evite prima greva a pilotilor din istoria sa, dupa ce vineri pilotii din Germania au oprit activitatea timp de patru ore, transmit Reuters si DPA. Joi, sindicatul pilotilor Vereinigung Cockpit (VC) informase ca vor avea loc vineri miscari de…

- Compania de comunicatii prin cablu Liberty Global, proprietarul UPC, a anuntat joi vanzarea diviziei UPC Austria catre filiala locala a Deutsche Telekom pentru o valoare de 1,9 miliarde euro, transmite Reuters, potrivit Agerpres. UPC Austria este cel mai mare operator de cablu din Austria, cu 654.000…