- Brigitte Sfat iși dorește o noua relație dupa desparțirea de Ilie Nastase. Bruneta a precizat, insa, ca viitorul iubit trebuie sa fie potent din punct de vedere financiar. Asta deoarece a fost obișnuita sa traiasca in lux. Brigitte Sfat a dezvaluit și care este suma pe care a investit-o in momentul…

- Accident grav pe strada Alba Iulia in intersecție cu Onisifor Ghibu din Capitala. Doua masini s-au lovit violent, unul dintre automobile fiind avariat grav.In urma accidentului nimeni nu a avut de suferit, iar la fata locului au intervenit oamenii legii.

- Brigitte Sfat se afla in divorț cu Ilie Nastase, iar acest luycru o afecteaza foarte mult. Ea a declarat la o emisiune tv ca se confrunta cu problem de sanatate, din cauza stresului la care este supusa de la inceputul anului. „Pe data de 7 februarie, atunci a terminat avocatul meu actele, am depus divortul.…

- Dosarul referitor la medicul care a murit la Spitalul "Sfantul Ioan" a fost preluat de Sectia 26 Politie si de Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 4, a informat marti DGPMB. Potrivit sursei citate, este un caz de accident de munca, fiind vorba despre un deces produs in timpul…

- “Noaptea unui om mort-viu”. Așa au relatat jurnaliștii straini despre cazul impresionant al unui barbat din India. Dupa ce a fost declarat mort in urma unui accident de mașina teribil, el “s-a trezit cu cateva momente inainte ca medicii sa inceapa sa faca autopsia, petrecand totodata o noapte la morga”.…

- CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania, publica in mega-exclusivitate imagini incendiare cu șeful celui mai mare lanț de hipermarketuri care activeaza la noi in țara și soția acestuia. Cei doi au „comis-o” in celebrul club LOFT din Capitala, consumand mult alcool alaturi de apropiați, iar, dupa ce au…

- Urmarire cu focuri de arma, in cartierul Rahova, din Capitala. Totul a pornit, dupa ce polițiștii au incercat sa opreasca un autoturism inmatriculat in Marea Britanie. Șoferul mașinii a incercat sa fuga, dar a fost blocat in trafic. In incercarea disperata de a scapa, barbatul a intrat in mașina Poliției,…

- Betty Salam și iubitul ei, Catalin Vișanescu, au primit, oficial, permisiunea de a se casatori. In urma cu aproximativ o luna, Florin Salam a depus la Judecatoria Sectorului 3 din Capitala o acțiune in numele fiicei sale, prin care a cerut magistraților sa-i aprobe “casatoria minorului“, pentru ca Betty…

- In seara zilei de joi, Academia de Studii Economice din Capitala a fost cuprinsa de flacari. La fața locului a intervenit un echipaj de pompieri care au stabilit ca au ars cabluri electrice de la subsol pina la etajul patru. „Incendiul a fost raportat la ora 19.12. E vorba de un panou electric care…

- Scolile din Capitala si din opt judete vor fi inchise in continuare toata saptamana, din cauza viscolului si a temperaturilor scazute, iar in alte trei judete, respectiv Arges, Tulcea si Dolj, cursurile vor fi suspendate doar joi, conform datelor transmise miercuri seara de catre Ministerul Educatiei.…

- Desi se afla in plin divort de Ilie Nastase, Brigitte se gandeste la un inlocuitor pentru celebrul tenismen. Potrivit celor precizate de aceasta, cel care vrea sa aspire la inima sa nu trebuie sa tanjeasca la portofelul divei.

- Este cea mai friguroasa saptamana din ultimii ani in Europa. La noi in țara, iarna a paralizat mare parte din țara. Capitala si 12 judete din sudul si estul tarii se afla marti, pentru a doua zi consecutiv, sub atentionare cod portocaliu de ninsori abundente si viscol. Atentionarea de cod galben de…

- VREMEA BUCURESTI. Grosimea stratului de zapada nu va fi uniforma si se va situa in general intre 15 si 30 cm. Temperatura maxima va fi de -8 grade, iar cea minima de -12...-10 grade, in intervalul 26 februarie, ora 10:00 - 27 februarie ora 08:00. Valul de frig se va intensifica, va fi ger…

- Managerul Serviciul de Ambulanta Bucuresti-Ilfov (SABIf), Alis Grasu, spune ca numarul solicitarilor la SABIf creste constant, ajungand chiar la 1.700 de apeluri zilnic in aceasta perioada de ger, peste capacitatea de intervenție a serviciului. “Parcul auto, cu mare dificultate, este pastrat in conditii…

- Studentul libian care și-a ucis iubita, pisica acesteia, dar și un vecin intr-o criza de sevraj este Ahmed Othman, fiul unui oficial din Ambasada Libiei. Pe Facebook, Ahmed, in varsta de 24 de ani, student al Universitații Politehnice din București, se lauda cu mașina ‘Corp Diplomatic’ pe care a primit-o…

- Vremea se va raci semnificativ in urmatoarele zile, in Capitala, temperatura minima va ajunge si la minus 18 grade, vantul se va intensifica si va amplifica senzatia de rece si va ninge, conform prognozei speciale pentru Bucuresti, publicate de Administratia Nationala de Meteorologie. Astfel, incepand…

- Maria Ceaușila trebuia sa ajunga la o clinica medicala din Capitala, cu mama sa, dar o pana la o roata a oprit-o din drum. Doi polițiști au ajutat-o și au reparat defecțiunea. Pe Facebook, fotografia cu cei doi oameni ai legii au facut zeci de mii de vizualizari. Maria Ceausila a postat pe Facebook…

- Divortul dintre Brigitte si Ilie Nastase este deja iminent. Nenumaratele certuri, tensiuni, cuvinte grele pe care si le-au aruncat si neintelegerile dintre ei i-au facut sa se separe. Faptul ca nu se mai afla intr-o relație cu fostul tenismen a determinat-o pe bruneta sa reduca din cheltuieli, motiv…

- Un barbat a cazut, marți, cu mașina in raul Dambovița, intre Vitan Barzești și Mihai Bravu, pe sensul de intrare in Capitala, anunța reprezentanții ISU București-Ilfov. „Scafandrii au ajuns, confirma ca autoturismul este scufundat integral. Un barbat, șoferul, a ieșit din masina si se afla in ambulanța…

- Sanziana Negru radiaza de fericire de ceva timp, dar abia zilele acestea consumatorii de celebritați au putut desluși motivul: fosta iubita a lui Smiley iubește din nou și, mai mult, s-a afișat cu noua ei dragoste! S-a intamplat la finalul weekend-ului trecut, cand Sanziana și iubitul ei au dat iama…

- Dupa moartea lui Dinu Patriciu, fiicele miliardarului, Ana și Maria, i-au deschis proces fratelui lor vitreg, Andrei Alexandru Stefan. Ele cereau evacuarea acestuia din casa in care locuia dupa decesul tatalui sau vitreg. Ana și Maria au pierdut procesul deschis la Judecatoria Sectorului 1, Andrei …

- Anuntul divortului lui Brigitte Nastase de Ilie Nastase a facut inconjurul presei ieri. Dupa ce s-a aflat ca Brigitte a intentat proces de divort la Judecatoria Sectorului 1, Mircea N. Stoian a scris un text halucinant pe blog, un dialog fictiv intre cei doi soti dupa deschiderea actiunii in instanta.

- Brigitte Sfat va divorța de Ilie Nastase, intentând divort la Judecatoria Sectorului 1, scrie ONE. Cei doi au ajuns în decembrie 2017 la notar pentru a divorta. ”Daca el mai tine capul sus si crede ca el este Ilie care în…

- Brigitte Sfat a facut primele declarații dupa ce s-a aflat ca a depus actele de divorț. Ea afirma ca nu se va razboi pe avere cu fostul mare jucator de tenis Ilie Nastase. Dupa un mariaj cu multe scandaluri, certuri și impacari, Brigitte Sfat a decis sa divorțeze de marele sportiv Ilie Nastase . Brigitte…

- Brigitte Nastase a luat o decizie importanta in legatura cu mariajul sau, bruneta a depus cererea de divort la Judecatoria Sectorului 1. Contactat de Cancan.ro, site-ul nr 1 din Romania, Ilie Nastase nu a fost foarte comunicativ, ba chiar a intrebat cine a depus divortul.

- Dintre toate terapiile testate de-a lungul timpului, prescrierea unor carti motivationale s-a dovedit a fi un tratament eficient impotriva depresiei. In cadrul unui studiu organizat de catre medicii englezi, s-a demonstrat ca pacientii carora li se recomandasera, in plus, carti s-au vindecat mai repede…

- CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , publica si astazi, asa cum v-a obisnuit, o informatie-bomba! Renert Gad, celebrul estetician, a recunoscut in fata procurorilor ca a fost client fidel al "Regelui bordelurilor", Efim Podval, care detinea mai multe astfel de stabilimente de lux. Renert Gad platea…

- Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 6 au deschis un dosar penal in rem in legatura cu moartea celor doi muncitori de la RADET, care au lucrat, ieri, la o conducta de termoficare in zona Iuliu Maniu din Capitala. Administratorul special al Regiei Autonome de Distribuție a Energiei…

- Caz socant intr-o gradinita din Capitala, o educatoare a fost ucisa de fostul sot. Femeia a murit la scurt timp pe masa de operatie. Agresorul a fost prins de politie. Ea avea un ordin de restrictie pentru fostul sot, lucru care iata, nu i-a folosit la nimic. Potrivit unei prietene, cu doua…

- Stirea ca fostul international roman Gabi Popescu, sotul Crinei Abrudan, a fost audiat la DIICOT a facut inconjurul site-urilor si televiziunilor din Romania in urma cu doua zile. CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , va ofera, in exclusivitate, detalii incendiare despre acest caz. Ceea ce s-a publicat…

- Toți factorii responsabili de starea drumurilor din municipiu sunt in stare de alerta. Atat EXDRUPO cat și Direcția generala transport public si cai de comunicație vor lucra in regim non stop.

- Doua instante din Capitala, Tribunalul Bucuresti si Judecatoria Sectorului 5, au decis ca nu au competenta materiala de a judeca dosarul Hexi Pharma, astfel incat Curtea de Apel Bucuresti trebuie sa solutioneze acest conflict. In martie 2017, dosarul Hexi Pharma a fost trimis de Parchetul…

- Eugen Stan, politistul acuzat ca ar fi agresat doi copii intr-un lift din Capitala, a fost adus, astazi, la Judecatoria Sectorului 6, unde se va judeca cererea procurorilor de emitere a unui mandat de arestare preventiva pe numele acestuia. Acesta a fost adus de polițiști și dus imediat in slala de…

- Accidentul s-a petrecut in localitatea Sindrilita. Tanara se afla in masina impreuna cu o prietena si se indreptau spre Capitala, unde urmau sa petreaca de Revelion. Din cauza vitezei si a neatentiei, soferita a pierdut controlul volanului si a ajuns cu masina intr-un lac. La fata locului…

- Brigitte Sfat a mers in club fara Ilie Nastase, iar apoi a iesit la shopping cu un alt barbat, alaturi de care a luat la rand magazinele unui mall din Capitala, in cautare de cadouri, fiind surprinsa de Cancan. Soc in showbiz: "Am fost la notar, pentru DIVORT". Bomba sfarsitului de an…

- Brigitte Sfat a dezvaluit ca a vrut sa divorteze de Ilie Nastase, dar ca fostul tenismen a convins-o in ultima clipa sa mai ofere o sansa relatiei. „Eu am fost pe punctul de a pleca din aceasta relatie si el a fost cel care m-a rugat sa nu fac lucrul asta. Am fost in fata notarului cu el,…

- Simona Halep, Ion Tiriac si Ilie Nastase au fost prezenti ieri in Parlamentul Romaniei, pentru a sustine reincluderea in circuitul sportiv a Arenelor BNR din Capitala. Demersul celor mai influente personaje din tenisul romanesc este sprijinit de Daniel Zamfir, presedintele Comisiei economice din Senat,…

- Simona Halep, Ion Tiriac si Ilie Nastase au fost prezenti luni in Parlamentul Romaniei, pentru a sustine reincluderea in circuitul sportiv a Arenelor BNR din Capitala, locație inchisa de ceva vreme de ISU din cauza riscului de prabusire. Demersul celor mai influente personaje din tenisul romanesc este…

- Chiar daca toata noaptea a nins, la aceasta ora circulatia in capitala se desfasoara in regim normal, iar transportul public circula conform programului corespunzator unei zile de lucru. Astfel, in aceasta dimineața au iesit la linie 300 de troleibuze și 97 de autobuze. Potrivit Primariei municipiului…

- PSD vrea trecerea Arenelor BNR din proprietatea BNR, in proprietatea statului, prin compensare valorica. Un proiect de lege in acest sens a fost depus la Senat, prima Camera sesizata și este semnat de parlamentarii social-democrați. Inițiativa legislativa prevede trecerea din proprietatea BNR a statul…