Stiri pe aceeasi tema

- Un milion de persoane au plecat din Venezuela din noiembrie anul trecut, in contextul in care exodul din statul sud-american continua sa se amplifice, relateaza dpa. Numarul migrantilor si refugiatilor venezueleni peste hotare a crescut pana la patru milioane, in crestere de la 695.000 la sfarsitul…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a discutat prin telefon cu omologul sau rus Vladimir Putin timp de mai bine de o ora vineri despre posibilitatea incheierii unui nou acord nuclear, denuclearizarea Coreei de Nord si despre situatia politica in Venezuela, dar și despre Ucraina, informeaza Reuters, citand…

- Președintele american Donald Trump a reiterat miercuri amenințarile privind inchiderea parțiala a frontierei dintre Statele Unite și Mexic și a transmis ca ia in considerare trimiterea mai multor „soldați inarmați”, relateaza Reuters.„O caravana cu peste 20.000 de migranți circula prin Mexic.…

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro a declarat sambata ca atacuri impotriva sistemului electric al Venezuelei au fost intreprinse din Chile si Columbia cu sprijinul guvernului american, relateaza AFP. Regimul de la Caracas atribuie Washingtonului, care il sustine pe opozantul Juan Guaido si pe care…

- Juan Guaido, lider al opoziției din Venezuela și președinte interimar autoproclamat, a facut apel la organizarea de noi proteste impotriva lui Nicolas Maduro in contexul noilor pene de curent naționale, relateaza BBC, potrivit Mediafax.„A venit momentul revoltei in toate statele, in toate…

- Intr-una din nenumaratele tentative de a slabi sustinerea armatei pentru presedintele Nicolas Maduro si de a o determina sa treaca de partea opozantului Juan Guaido, care pe 23 ianuarie s-a autoproclamat presedinte interimar, recunoscut de circa 50 de state, Parlamentul a promis militarilor mai multe…