- ”Mie imi place foarte mult sa ma machiez si un artist trebuie sa aiba mereu un machiaj profesional.” Aceasta este ideea cu care Margherita de la Clejani a plecat in cursa Asia Express, reality show difuzat in curand de Antena 1, motiv pentru care vedeta a venit cat se poate de pregatita: pensule de…

- Gina Pistol se afla in India, acolo unde filmeaza pentru "Asia Express". Smiley a marturisit recent ca nu se va insura niciodata, deși prezentatoarea de la Antena 1 a spus in nenumarate randuri ca acesta este visul ei de-o viața. Astfel, fanii au inceput sa se intrebe daca nu cumva relația lor a…

- In ultima perioada, au existat zvonuri ca Gina Pistol și Smiley s-au desparțit. In acest moment, blondina se afla in India, acolo unde filmeaza pentru „Asia Express”. Artistul a marturisit recent ca nu se va insura niciodata, deși prezentatoarea de la Antena 1 a spus in nenumarate randuri ca acesta…

- Gina Pistol este pregatita pentru ”Asia Express”, iar aceasta noua experiența ii va aduce, cu siguranța, foarte multe suprize și, bineințeles, emoții. Sezonul al doilea al emisiunii va fi filmat in India, iar o astfel de provocare este incitanta. Inainte de a parasi Romania, Gina Pistol a oferit un…

- Dupa ce in urma cu o saptamana, Cancan.ro, site-ul nr 1 din Romania, anunța AICI, in exclusivitate, faptul ca Bianca a semnat cu Antena 1, trustul a confirmat vestea printr-un comunicat. 9 cupluri de vedete vor pleca in aventura vieții lor in Sri Lanka și India, in noul sezon al reality-show-ului “Asia…

- Noul sezon “Asia Express”, cel mai dur show de aventura difuzat in Romania, vine cu si mai multe surprize pentru telespectatori. Ginei Pistol i se vor alatura Liviu Varciu si Andrei Stefanescu, care se transforma de aceasta data din concurenti in co-prezentatori.

- Gina Pistol traiește o frumoasa poveste de iubire cu Smiley, și, deși cei doi nu se afișeaza prea des impreuna, se ințeleg foarte bine. Recent, blondina a primit o veste proasta, va fi inlocuita la Antena 1, mai exact la emisiunea ”Asia Express”, de catre Liviu Varciu și Andrei Ștefanescu. Deși a prezentat…