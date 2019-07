Stiri pe aceeasi tema

- Tenismanul elvetian Roger Federer, învins duminica în finala de la Wimbledon de sârbul Novak Djokovic, a declarat ca are sentimentul ca a ''ratat o oportunitate incredibila'' de a câstiga cel de-al 21-lea sau titlu de Grand Slam, scrie Agerpres.Federer a avut…

- Victorie in acesta seara la Wimbledon pentru Novak Djokovic. Jucatorul sarb de tenis s-a impus in fața elvețianului Roger Federe cu 7-3 și a caștigat al cincilea titlu la Wimbledon din cariera.

- Novak Djokovic și Roger Federer se vor intalni pentru a patra oara la Wimbledon și pentru a 48-a oara in cariera, duminica, in finala ediției din acest an. Aceasta va fi prima confruntare dintre cei doi pe iarba dupa patru ani, ultimele doua (2014 și 2015) aducandu-i sarbului trofeul de la All England…

- Novak Djokovic s-a calificat vineri în cea de-a 25-a finala de Grand Slam a carierei dupa ce l-a învins pe Roberto Bautista Agut în penultimul act de la Wimbledon (6-2, 4-6, 6-3, 6-2). Sârbul a fost la un nivel incredibil în primul set, dar apoi spaniolul a rezistat foarte…

- ​Doi dintre cei mai mari jucatori de tenis din lume, Roger Federer, locul 3 ATP, și Rafael Nadal, locul 2 ATP, se înfrunta, vineri, în semfinalele turneului de la Wimbledon. Este prima întâlnire între cei doi pe iarba dupa finala epica din 2008, considerat "cel mai…

- ​David Goffin a început mult mai bine meciul cu Novak Djokovic: a condus punctele, și-a asumat riscuri, a fost inspirat. A condus cu 4-3 (cu break) și 30-0 în primul set, dar din acel moment a ieșit la iveala adevaratul Nole: sârbul a "maturat" terenul, i-a <prabușit>…

- Wimbledon, al treilea turneu de Grand Slam al anului, va debuta oficial luni, 1 iulie, cu primele meciuri din turul I. Aflat la cea de-a 133-a ediție, turneul va avea premii totale in valoare de 49,4 milioane de dolari, din care caștigatorul de pe tabloul masculin va primi aproape 3 milioane de dolari.…

- Novak Djokovic (1 ATP) este primul finalist al turneului Masters de la Madrid, dupa o victorie muncita în fața austriacului Dominic Thiem (5 ATP). Sârbul s-a impus cu 7-6(2), 7-6(4), calificându-se pentru a treia oara în finala competiției spaniole.Djokovic îl așteapta…