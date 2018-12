Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a facut sambata o vizita trupelor franceze desfasurate in Ciad, ocazie cu care a laudat succesul misiunii antiteroriste regionale, Operatiunea Barkhane, aflata sub comanda lor, relateaza duminica agentia DPA. Franta are aproximativ 4.500 de militari in cadrul Operatiunii…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a admis, luni seara, ca exista o stare de nemultumire impartasita de numerosi cetateni, dar a denuntat comportamentul "iresponsabil" al protestatarilor violenti si a decretat "starea de urgenta sociala si economica".

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a convocat, duminica dimineata, o reuniune de urgenta la Elysee, la care vor fi prezenti premierul Edouard Philippe, ministrul de Interne, Christophe Castaner, si ”serviciile competente”, pentru a gasi o solutie, dupa violentele extreme din ultimele zile de la…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a declarat, joi seara, ca va discuta la summitul G20 din Argentina cu printul mostenitor saudit, Mohammed bin Salman, despre cazul jurnalistului disident Jamal Khashoggi, asasinat in Consulatul Arabiei Saudite din orasul turc Istanbul.

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron a propus crearea unei armate unice europene, independenta de Statele Unite ale Americii."N-o sa reusim sa protejam cetatenii europeni, daca nu o sa decidem crearea aceste armate unice.

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, l-a decorat luni cu Marea Cruce a Legiunii de Onoare pe "vânatorul de nazisti" Serge Klarsfeld si cu Ordinul National pentru Merit pe sotia acestuia, Beate Klarsfeld, transmite AFP.