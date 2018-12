Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a facut sambata o vizita trupelor franceze desfasurate in Ciad, ocazie cu care a laudat succesul misiunii antiteroriste regionale, Operatiunea Barkhane, aflata sub comanda lor, relateaza duminica agentia DPA. Franta are aproximativ 4.500 de militari in cadrul Operatiunii Barkhane, care lupta impotriva militantilor din Ciad, Mauritania, Mali, Burkina Faso si Niger. Macron s-a adresat unui numar de circa 1.000 de soldati in capitala ciadiana N'Djamena, spunandu-le sa depuna eforturi pentru consolidarea unei forte antiteroriste formate din tarile din asa-numitul…