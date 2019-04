Stiri pe aceeasi tema

- Seful diplomatiei americane, Mike Pompeo, va efectua incepand de joi un turneu in America Latina, unde va face o escala de partea columbiana a frontierei cu Venezuela, intr-o incercare de a mentine pe linia de plutire campania Statelor Unite ale Americii vizand inlaturarea de la putere a presedintelui…

- Președintele american Donald Trump a declarat miercuri ca soldații ruși trebuie sa paraseasca Venezuela, solicitarea sa venind la câteva zile dupa ce un contingent militar rusesc a sosit în apropiere de Caracas, capitala Venezuelei. "Rusia trebuie sa iasa din…

- Statele Unite isi vor retrage tot personalul diplomatic inca prezent in ambasada lor din Caracas din cauza agravarii crizei din Venezuela, a anuntat luni secretarul de stat Mike Pompeo, informeaza marti France Presse, scrie agerpres.ro. In acest context, Nicolas Maduro pare ca a obținut o victorie…

- Presedintele ales al Venezuelei, Nicolas Maduro, a pus joi pe seama „imperialismului american” o pana de curent care a afectat mare parte din teritoriul tarii sale, transmite Agerpres. Secretarul de stat american Mike Pompeo a raspuns tot prin intermediul retelelor de socializare: „Pana de curent…

- Presedintele ales al Venezuelei, Nicolas Maduro, a pus joi pe seama ''imperialismului american'' o pana de curent care a afectat mare parte din teritoriul tarii sale, transmite DPA. Intr-un mesaj pe Twitter, Maduro a scris despre "razboiul electric anuntat si dirijat de…

- Guvernul venezuelean a declarat vineri ca a inchis complet punctele de trecere a frontierei de la granita cu Columbia, invocand presupuse "amenintari la adresa suveranitatii tarii din partea statului vecin, de unde opozitia regimului de la Caracas asteapta intrarea, in cursul zilei de sambata, a…

- Președintele SUA Donald Trump a spus din nou ca trimiterea armatei americane in Venezuela "este o opțiune" pentru rezolvarea crizei politice din țara sud-americana. "Trimiterea armatei Statelor Unite in Venezuela pentru a rezolva criza este o opțiune", a transmis Donald Trump intr-o emisiune televizata,…

- Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, a acuzat miercuri regimul lui Nicolas Maduro ca 'blocheaza' ajutorul umanitar trimis in Venezuela, in special de catre Statele Unite in coordonare cu presedintele autoproclamat Juan Guaido, transmite AFP. 'Poporul venezuelean are nevoie disperata de…