La inceputul anului 2018, fostul procuror turdeanDanuț Grigore Dragoste a fost eliberat condiționat, dupa ce a fost condamnat de Inalta Curte de Casație și Justiție la șase ani de inchisoare cu executare. Cu toate ca in prezent este in libertate, procurorul dorește ca SRI sa lamureasca in ce anume a constatat cooperarea cu DNA – ST Cluj, Curtea de Apel București și Inalta Curte de Casație și Justiție circumscrisa dosarului penal in care a fost implicat. Pentru ca Serviciul Roman de Informații se ascunde, din nou, dupa veșnica expresie ”secret de stat”, judecatorii clujeni sunt nevoite sa lamureasca…