Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, sustine ca programul "Alege Oaia" i-a ajutat mult pe crescatorii de ovine, pentru ca unii au ajuns sa taie in prezent, intr-o singura zi, de 10 ori mai multe oi decat inainte de a demara acest program in anul 2017.Vezi și: Victor Ponta a ramas UIMIT cand…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, participa luni si marti, la Helsinki, la reuniunea informala a Consiliului Uniunii Europene (Agricultura si Pescuit) precum si la discutiile organizate in marja acestui eveniment. Potrivit unui comunicat al ministerului de resort,…

- Guvernul a adoptat joi un act normativ care permite infiintarea, la Buzau, a unei Bancii de Resurse Genetice Vegetale - pentru Legumicultura, Floricultura, Plante Aromatice si Medicinale. Ministrul Agriculturii, Petre Daea, considera ca aceasta banca este „mai buna decat banca de aur a Romaniei”.

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, afirma ca presedintele PNL, Ludovic Orban, nu este informat in ceea ce priveste productia de porumb obtinuta de Romania in 2018 si sustine,...

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a anuntat luni ca intentioneaza sa trimita in Vietnam cativa cercetatori romani ''foarte bine pregatiti'' sa colaboreze la realizarea unui vaccin impotriva pestei porcine africane, in conditiile in care in aceasta tara a fost testat cu succes un astfel…

- Ministrul Daea ar vrea sa direcționeze 93 de milioane de lei spre un ajutor de stat acordat firmelor din domeniul in care are afaceri fiica sa, noteaza AgroIntel.ro. Banii ar urma sa ajunga la Casa de Comerț Agroalimentar "Unirea" - proiect inventat impreuna cu Liviu Dragnea - care apoi sa mearga…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, se asteapta sa primeasca bani mai multi pentru investitii la rectificarea bugetara anuntata pentru finalul lunii iulie, aratand ca la Agentia Nationala de Imbunatatiri Funciare sunt investitii realizate chiar si cu un an mai devreme iar constructorii trebuie platiti.…

- Pierderile de productie estimate in acest an din cauza fenomenelor meteo extreme sunt de cateva zeci de milioane de lei, iar suprafata afectata in diferite grade la nivel national se ridica in prezent la aproximativ 50.000 de hectare, sustine ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea.